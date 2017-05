Era cuestión de tiempo para que fuera tapa de revista. Nicole Neumman apareció en la portada de Caras. "Me separé porque no me sentía completa", dice el título de su entrevista, que la modelo ayer negó haber dicho así. No obstante contó detalles de la relación y qué la desgastó.

Pero además podría volver al Bailando. Su regreso, paradójicamente sería en medio de un contexto similar al de su archi-exenemiga, Pampita, el año pasado. Sólo que en este caso, por el momento son sólo rumores de infidelidad, pero sin dudas es la ruptura del año.