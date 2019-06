En el universo artístico hay otra estrella que sin hacer alharaca dejó bien clarito que no sólo es una mujer bonita. Ciara, cantante, actriz y modelo norteamericana tiene una agenda más que ocupada, pero sabe muy bien cómo llevarla con éxito. Mamá gallina de dos criaturas de 4 y 2 años, promociona su último disco, Beauty Marks, que sacó al mercado nada menos que con su propia productora y sello discográfico, Beauty Marks Entertainment. Pero como si fuera poco, otra actividad se suma a la vida de la bella morena... ¡y vaya si es importante! Siguiendo los pasos de Natalie Portman y Matt Damon (quien al final dejó para dedicarse a la actuación), la artista de 33 años, pareja del millonario jugador Russell Wilson (de los Seattle Seahawks de la NFL) y quien dio uno de los mejores números en los pasados Billboards, acaba de ser admitida por la prestigiosa Universidad de Harvard, donde quiere seguir formándose como empresaria en la escuela de negocios. Con una foto de entrecasa, pero con la camiseta de la institución, Ciara dio la noticia. "Siempre había soñado con acudir a la universidad, pero por la gracia de Dios, mi carrera musical me llevó en una dirección diferente por la que me siento muy agradecida. Esta semana me han aceptado en Harvard. No puedo describir con palabras lo emocionada que me siento", escribió en Instagram la cantante, que obviamente no tiene pensado dejar la industria musical, sino potenciarla con su experiencia.

Looks



A Ciara no le asustan los desafíos, tampoco en su look. Es usual verla disfrutar de sus cambios, sobre todo en lo que a cabello se refiere.