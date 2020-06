Dadas las repercusiones por el caso del asesinato de George Floyd a manos de un policía, Netflix se puso en sintonía con el movimiento social Black Lives Matter y como un servicio a sus abonados, publicó una colección de películas, series y documentales para poder debatir el tratamiento de la temática sobre el racismo en Estados Unidos, a través del relato cinematográfico. Dentro de esta colección figuran, "Moonlight" (2016) de Barry Jenkins, "She's Gotta Have It" (1986), "School Daze" (1988) y "Malcolm X" (1992) de Spike Lee. Uno de los films más solicitados, es "The Help" (Historias cruzadas) el drama protagonizado por Emma Stone, Viola Davis y Bryce Dallas Howard, está basada en la novela Criadas y señoras, de Kathryn Stockett. Hay otros títulos bien conocidos: "Mudbound" (2017) o "American Son" (2019); y series como "When They See Us", "Dear White People", "#blackAF' y "Orange is the New Black". Entre los documentales están "13th" (2016) de Ava DuVernay, "LA 92" (2017), "Becoming" (2020), "Homecoming" (2019) sobre el histórico concierto de Beyoncé en Coachella o "What Happened, Miss Simone?" (2015).