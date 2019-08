No se ama lo que no se conoce, dice un popular refrán. Y tal vez este documental sea un aporte para que los argentinos amen más a su tierra y a quienes lucharon por ella con patriotismo, erudición y entrega. "Francisco Pascasio Moreno. El Perito en límites" es el título de esta gran producción que no sólo muestra imágenes fascinantes del sur argentino, sino que también permite conocer a este hombre, considerado un prócer por muchos, que además de ser un tremendo naturalista hizo aportes fundamentales al país. Entre otras cosas, Moreno abrió rutas en la Patagonia, fue miembro del Consejo de Educación (creó escuelas para gente carenciada y con propuestas interesantes como colonias agrícolas, y se ocupó de la educación de los adultos) y -quizás lo más recordado- tuvo una importante intervención en los acuerdos limítrofes con Chile en la Patagonia. El documental -que fue presentado en el marco del Green Film Festival Buenos Aires (que se concretará del 29 de agosto al 4 de septiembre en Cinemark Palermo)- quedará a disposición de todos los interesados, de manera gratuita, desde el 30 de agosto, en el sitio web www.peritoenlimites.com. Pero además del film, y con el objetivo de que el Perito Moreno sea conocido y revalorizado en las escuelas, en ese portal también habrán recursos didácticos para que los profesores trabajen con los alumnos.



"Estos aspectos poco conocidos del Perito Moreno, junto con sus expediciones, sus descubrimientos como naturalista, su rol como conservacionista y su extrema generosidad al donar la mayor parte de su patrimonio para obras para el país, podrán observarse y analizarse en profundidad, a través de un recorrido histórico y también revelador", dijo el impulsor y director de proyecto, Enrique Eskenazi, presidente de las Fundaciones Grupo Petersen (Fundación Banco San Juan, Fundación Banco Santa Fe, Fundación Banco Entre Ríos, y Fundación Banco Santa Cruz) que tuvieron a cargo la producción del documental, que cuenta con dirección de Gustavo Muñoz Lorenzo y participación del actor Boy Olmi y Leonardo Proverbio.



"El Perito en límites" se concretó en el marco del programa "Difusión de Hechos Pilares de Nuestra Nacionalidad", programa del Grupo Petersen que rescata la vida y obra de los próceres argentinos, y que ya tiene en su haber otros 2 documentales educativos premiados por Fundtv y producciones historiográficas dedicadas a difundir los idearios de Domingo Sarmiento, José de San Martín, Manuel Belgrano y Martín Miguel de Güemes, trabajos a los cuales se puede acceder de manera totalmente gratuita ingresando en el sitio http://www.fundacionesgrupopetersen.com.ar//Secciones/difusiondehechospilares.





"Francisco Pascasio Moreno. El Perito en límites". Gratis en el sitio web www.peritoenlimites.com desde el 30 de agosto.