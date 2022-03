Cinthia Fernández pisa fuerte tanto en la pantalla de eltrece como en las redes sociales. Es por eso que ninguno de sus comentarios pasa desapercibido. Esta vez vio en Nosotros a la mañana, programa que integró hace unos meses, que le estaban deseando un feliz cumpleaños a Ariel “El Burrito” Ortega. Y no dudó en salir a contar su experiencia con él.

“En Nosotros están diciendo no te puede caer mal ‘el Burrito’ Ortega… Alto baboso el tipo (baboso fui suave)… Cuando se chupa y se te tira encima, creeme te cae muy mal”, escribió la panelista en un tuit que subió junto a una foto del televisor.

Enseguida, varios de sus seguidores le comentaron que el alcoholismo es una enfermedad con la que se lucha y convive todos los días, que sus comentarios no aportaban y sonaban hasta injustos. Sin embargo, Cinthia siguió con su postura tan filosa como siempre.

“¡Y a mí que me importa! ¿Me tiene que dar lástima este desagradable? Dos situaciones de mier... viví con él. Que se trate la enfermedad y no joda a las mujeres”, sentenció furiosa, aunque no brindó detalles de lo que pasó.

Sin embargo, le dio retuit a su propio tuit, con el fin de que sus palabras tengan mayor visibilidad. ¿Contará cuál fue su experiencia con “El Burrito” Ortega?