Luego del índice de inflación récord de julio de 2022 - 7,4% - el próximo miércoles el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) dará a conocer el valor correspondiente a agosto que, según estimaciones, superaría ampliamente el 6%.

En este contexto, y con una diferencia cada vez más amplia entre salarios y precios al consumidor, la panelista de Momento D, Cinthia Fernández, ofreció el ticket de su última compra en el supermercado para reflejar los elevados valores de los productos de consumo cotidiano.

Es así que junto al conductor Fabián Doman compartieron con el público la imagen con el detalle de la factura de la ex vedette, donde se reflejaban gastos en el supermercado mayorista por $100.000.

El número total de la compra sorprendió a los colegas del programa, quienes comenzaron a cuestionar algunos de los ítems que Fernández había comprado, así también como sus exorbitantes cantidades: “Perdón que lo diga, pero doce tarros de café… ¿No toman mucho café?”, le objetó el conductor, sorprendido por la cuantiosa compra.

“Yo sí, mucho, mucho. Las nenas no. Pero no sabés lo que me dura. Yo desde el año pasado que no compraba café. Aceite tampoco compraba desde el año pasado”, explicó la mamá de Charis, Bella y Francesca.

Posteriormente, la panelista contó que hace dos meses fue la última vez que compró en un mayorista: “Gasté 65 mil, 70 mil pesos. Esto hay que prorratearlo por los meses que te dura. Yo compré el bulto de galletitas, el bulto de la salsa para los fideos”, detalló sobre la organización económica de su hogar.

En ese sentido, Doman la defendió y aseguró que “hizo negocio, diría un economista”, y amplió: “Esta misma compra dentro de un mes va a valer entre 7% y 8% más”. A lo que Fernández comentó: “Tengo una despensa grande y eso me alcanza para dos meses, pero algunas cosas me duran mucho más. El aceite y el café me duran un montón”.

Quien se sumó al debate fue la periodista Mercedes Ninci, quien salió al cruce de Cinthia y polemizó acerca de la compra de café: “Si el café está caro, no hay que comprarlo. Hay es esperar que salga la oferta”, advirtió.

En ese momento, la modelo se defendió y no dio lugar a las críticas: “El único vicio que tengo es el café de chocolate, ¿y me lo vas a sacar? ¡No fumo, no chupo!”.