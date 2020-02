Las imágenes no mienten: en el programa Siempre Show, conducido por Tomás Dente y Noelia Antonelli, mostraron un video en el que se podía a ver a Martín Baclini muy cerca de Agustina Agazzani, ex pareja de Gastón Sorfritti y ex participante del Bailando. La periodista, además, dijo que en una de las publicaciones que figura en las redes de la joven, ella parece bailando en una lancha idéntica a la que tiene el empresario rosarino.

“Cinthia está mirando el programa, se puso a stalkear a Agustina y se dio cuenta de que la lancha era la de Baclini y nos lo confirmó. También sabe perfectamente que algo hay (entre ellos)”, contó Antonelli.

Indagando en el Instagram de Agustina, efectivamente se puede ver un posteo de hace diez días, en la que se la ve disfrutando de un paseo en lancha. Y, casualmente, la embarcación es similar a la que posee Baclini y en la que ya se lo había visto navegando junto a Cinthia y sus hijas, Charis, Bella y Francesca.

Si bien las pruebas parecerían ser bastante contundentes, al ser consultado por Teleshow sobre el supuesto e incipiente romance, el ex de Cinthia Fernández aseguró: “Es una amiga, fuimos a cenar y a navegar. No tengo mucho más para decir".

La desmentida no fue suficiente para Cinthia Fernández, quien a través de un audio manifestó su dolor al conocer lo que para ella es un romance confirmado. “No me siento bien, perdoname. Gracias. Mañana ya tengo que ir a trabajar a LAM y tengo que meter fuerza ahí. Me escucharás la voz... No estoy bien”, dijo en un primer audio. Y después agregó: “Estoy mal. Más de lo mismo, pero bueno nada. Me voy a poner a manejar, te mando un beso grande. Perdoname”.

En medio del escándalo, Agazzini utilizó su cuenta en Instagram, en donde publicó una foto suya junto a un breve texto, sin aclarar a quien está dirigido. “Me basta con saber que también te morís de ganas”, escribió.

Aunque ya hace más de seis meses que se terminó su noviazgo con Baclini, la bailarina sigue sin poder superar la ruptura. Y no es la primera vez que se pone a llorar al verlo junto a otras mujeres. De hecho, en cada programa que visita, se la suele ver lagrimear cuando se habla del empresario. Y, hace unos días, hasta terminó abandonando la grabación de Pasapalabra en medio de un supuesto ataque de pánico.

Cinthia y Martín se conocieron a mediados de 2018, cuando ella ya había terminado su matrimonio con el padre de sus hijas, Matías Defederico. Y la relación parecía ir viento en popa. Sin embargo, cuando ambos entraron juntos al Bailando 2019, todo se complicó. La exposición terminó afectando la pareja. Y el año nuevo los encontró separados.

Sin embargo, mientras la bailarina sigue aferrada a la posibilidad de una reconciliación, el empresario se muestra muy seguro en su decisión de no querer volver atrás. Sigue haciéndose cargo de los gastos del colegio de las hijas de Cinthia y trata de mantener con ella un trato cordial. Pero durante el verano se lo vio junto a una rubia en Punta del Este, luego junto a Luciana Salazar en Miami y, ahora, junto a Agustina paseando por el Tigre.

Agazzani, en tanto, después de separarse de Soffritti en 2017, volvió a los brazos de Agustín Bernasconi, de quien ya había sido novia un tiempo antes. Pero, al año de haber blanqueado la reconciliación, la modelo volvió a separarse del ex protagonista de Soy Luna y actual cantante del grupo “MyA”. Y, desde entonces, no se le conoció pareja.

Ahora, todo indicaría que Baclini y Agazzani se encontraron. Y que, al menos, se están conociendo. Pero, por el momento, ninguno de los dos se anima a confirmar la relación, a pesar de que las evidencias hablarían por sí mismas.