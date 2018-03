Emilia Claudeville estuvo en Cortá por Lozano y volvió a dar declaraciones durísimas contra Roberto Petinatto, a quien había acusado de haberla acosado sexualmente cuando ambos formaban parte de Duro de domar.

"Mientras a mi me hacía a modo de chiste, me tocaba, me chupaba el cuello, me besaba, me empujaba y todo eso me hacía", dijo la modelo y actriz sanjuanina respeto a su relación con el conductor.

"Mis compañeros hicieron lo que pudieron también porque fueron víctimas de la validez que recibía de parte de la producción para ser asi", aseguró mandando al frente al equipo de Duro de domar. Además dijo que "ellos se encargaban de dejarme en claro que él era irremplazable".