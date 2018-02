Coki Ramírez se animó a contar detalles de su "romance" con Marcelo Tinelli. Aunque ya pasaron ocho años de ese juego de seducción en ShowMatch, parece que le quedaron muy buenos recuerdos.

En diálogo con Intrusos, la cordobesa aseguró que no tiene contacto con él y que la poca buena onda que quedaba murió la última vez que la dejaron afuera del certamen. "Me tiene bloqueada en su celular. Fue porque le mandé un audio a Hoppe cuando me dijeron que me daban de baja del programa por un tema en el que yo no tenía nada que ver. Que era el de la Mole con los galgos. ¡Le dije de todo! Entonces Marcelo me llamó enojado. Y se enojó peor cuando le nombré a la hija (Candelaria) en medio de todo", indicó.

Luego llegaron los datos que todos esperaban. "Hubo besos varios -risas-. Quiero aclarar que hablo de esto porque ustedes me preguntan. Él ahora está en pareja. La pasé muy bien, sobre todo al aire. Atrás de cámara también", agregó.

Por último, negó haber sido su novia o amante, aunque le dio 8 de puntaje cuando le pidieron que lo califique. "Fue como una novela, algo muy lindo. Yo estaba flotando", concluyó.