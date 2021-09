Una sucesión de series con cuatro obras de cada una. Casi la totalidad son óleos, aunque también hay tintas y acuarelas sobre papel de arroz. Distintas formas, temas variados y mucho color. Con ese lenguaje de pinceladas y trazos, Graciela Faedo revela un poquito de su alma. Y por eso bautizó "Un poco de mí" a su primera exposición individual, que hoy debuta en la Sociedad Israelita. "Voy a tratar de mostrar un poco de los trabajos que voy haciendo, realizados en pandemia, cuando tuve más tiempo para el taller. La idea es poder compartir con la gente un poco de mi pasión, de mi sentir... Esto de poder transmitir algo de lo que nos pasa es muy lindo, más aún cuando te dan un lugar, como hizo Leonardo Siere, que me convocó para exponer en este espacio, que permite un buen lucimiento de la obra. Estoy muy contenta por esta oportunidad, muy agradecida" expresó la expositora en charla con DIARIO DE CUYO. "Hace años vengo participando en muestras colectivas o de a dos, pero individual nunca. Es muy movilizador porque es un desafío importante, si bien lo tomo como algo muy gratificante", agregó la creadora, quien no suele quedarse mucho tiempo en una serie... apenas unos cuatro o cinco cuadros y su cabeza ya empieza a poblarse de otras ideas.



"Acá está la serie de barquitos, que me acompaña hace un tiempo, donde la gente va a descubrir esos azules tan profundos que me dan tanta paz. Hay una nueva de La reina que he terminado ahora, otra que me remite a mi infancia, relacionada con hilos de bordar, donde también hay personajes que uno observa en la vida y que, por qué no, también transita; como el que está siempre en su mundo, el que va contra el sistema, el que trata con esfuerzo de ascender, el que tiene una actitud contemplativa, otro relajado, cada uno con sus hilos", explicó Faedo, quien comentó que las series están disociadas "y eso hace una dinámica de trabajo diferente, por ahí voy y vuelvo a una serie... me gusta esa dinámica".



Faedo comenzó a dibujar y pintar en cuanto pudo sostener un lápiz en su mano. Su paso por la orientación artística del Central Universitario -"con grandes profesores", enfatizó- reforzó su pasión. Mientras vivió en Córdoba -e incluso en sus viajes- tomó cursos y además estudió en la Escuela de Arte. Pero no fue hasta que sus hijos entraron al colegio, que tomó el toro por las astas... o el pincel por el mango. "Ahí empecé a tener un ritmo de trabajo, una rutina en esas horas que iban a la escuela. Y a fines de los '90 me dediqué de lleno, profesionalmente. De todos modos, siempre estoy formándome, creo que eso no termina nunca, yo tengo una actitud de aprendizaje permanente, esa necesidad... ", contó Graciela, quien también tiene un emprendimiento de cerámica utilitaria; y que empezó a vincularse de manera más cercana con sus pares de San Juan especialmente gracias a dos iniciativas que la tuvieron como protagonista.



"La primera fue no hace mucho, cuando mi representante en Buenos Aires, que tenía una página de arte, me propuso coordinar Mi mejor obra, una muestra colectiva federal, con exposiciones en simultáneo en todo el país. Eso se hizo tres años seguidos, desde 2017 a 2019 y tuve la suerte de poder convocar a artistas como Mario Pérez, Silvina Martínez, Arturo Sierra, Humberto Costa y tantos más. Y con todos esos artistas grosos también hubo otros emergentes, que no habían expuesto nunca y se les brindó ese espacio en el Auditorio. Fue un éxito porque todos apoyaron esa movida, tuve muchísima colaboración de todos los artistas de San Juan", rememora. La otra surgió un poco como consecuencia de aquella cuando, café de por medio, Cristian Fischer le propuso armar un colectivo de artistas visuales. Ahí nació 18 Mundos, un grupo de artistas de gran nivel y con fuerte presencia en la escena local. "Lo de cómo surgió es puramente anecdótico. Yo no puedo creer la trascendencia que ha tomado y cómo se ha consolidado el grupo, que en verdad es totalmente horizontal, donde todos nos apoyamos unos a otros y nos llevamos maravillosamente bien. Nos juntamos en agosto, en noviembre largamos la primera muestra y desde ahí no paramos más. Hoy es el único colectivo de artistas visuales que está trabajando en San Juan de manera continua", destacó Faedo, quien adelantó que el equipo ya prepara una exposición en la Alianza Francesa para principios de octubre (que permanecerá hasta fin de año); y el día 2 del mismo mes, en el andén de la Estación San Martín junto a la comuna capitalina, la segunda edición de la Feria de Arte, con exposición y venta, que tanta satisfacción les dio en mayo pasado.



De cara a su primera muestra individual, trabajando para la cruzada grupal y con varios proyectos en mente, Faedo sabe cómo expresar, esta vez en palabras, lo que siente: "Estoy feliz de la vida".



Dato

"Un poco de mí" abrirá esta tarde a las 18 hs en la Sociedad Israelita (Av. Córdoba 139 oeste). Entrada gratis. Luego podrá visitarse de lunes a viernes, de 9 a 13 hs.