María Eugenia Vidal y Diego Brancatelli. Otra vez cara a cara en Intratables (América TV), la gobernadora bonaerense y el periodista afín al kirchnerismo.

El ya mítico cruce previo a las PASO tuvo esta noche un nuevo round, como ocurrió, otras dos veces, en agosto pasado. Esta vez, aunque el tono fue más tranquilo, no faltaron las ironías y las críticas. Él la chicaneó con que estaba al frente de la campaña sin ser candidata y ella lo tildó de "tendencioso".

"Estoy sorprendido gratamente con la presencia de la gobernadora dado que no es candidata. Acompañando a sus candidatos... raro, ¿no?... En el Frente Renovador habla (Sergio) Massa, en Unidad Ciudadana habla Cristina (Kirchner) que es la candidata y en Cumplir habla (Florencio) Randazzo", ironizó Brancatelli cuando comenzó su turno de preguntar

Agregó en tono de chicana: "Siempre enaltece que una gobernadora salga a dar la cara por los candidatos. Disfruten y aprovechen —dijo mirando a los candidatos Esteban Bullrich, Graciela Ocaña, Gladys Gonzalez, Guillermo Montenegro y Toti Flores— que está saliendo muy bien lo de María Eugenia al frente de la campaña. Todo eso muy positivo para los números".

Mientras hablaba Brancatelli se escuchaba la voz de Esteban Bullrich que decía desde su micrófono: "Yo hablo, también habla Gladys, habla Graciela". Santiago del Moro, conductor del programa, también se metió en la chicana en referencia a la candidata kirchnerista: "(Fernanda) Vallejos es candidata y no habla".

Brancatelli siguió respecto al escrache al presidente en La Pampa, donde Macri fue agredido con huevazos: "Me parece que no hay que hablar de lo de La Pampa, que son 5 y que me imagino que estarán detenidos porque son fáciles de identificar, ¿estarán todos detenidos, no? Fueron violentos y atentaron contra el presidente hay que detenerlos. Me parece que quieren instalar que hay una agresividad y no hablar de la realidad".

Fuente: Clarin