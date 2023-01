Bizarrap es un verdadero fenómeno argentino. El joven de 24 años produce las exitosas Sessions y se dio el lujo de que famosos cantantes, como Residente, Paulo Londra y Shakira, lo elijan.

Por el furor que genera, todos saben de quién se trata cuando se habla de Biza. Sin embargo, hay quienes no tienen presente su cara. Es que el productor usa gorra y lentes como una marca registrada.

Después del hitazo de la Session 53 junto a la colombiana, muchos comenzaron a buscar cuál es el verdadero rostro de Bizarrap. Así, encontraron viejas fotos donde se lo ve sin sus accesorios favoritos y se hicieron virales.

“Se acabó el misterio”, “Ya me puedo morir tranquilo”, escribieron algunos al dar con las imágenes. También hubo quienes le pusieron humor y expresaron: “Lo siento, este no es Bizarrap. Bizarrap sin gafas y gorra no existe”.

Lo siento este no es bizarrap, bizarrap sin gafas y gorra no existe https://t.co/qsQuJnbgl1 — alejandro�� (@immoving_away) January 17, 2023

El productor reveló en un stream con Ibai Llanos que oculta su cara porque “nunca fue necesario mostrarla para que le vaya bien al producto”.

“Quiero salir y estar tranquilo. Hablo en tercera persona de Bizarrap porque para mí Bizarrap es una cosa y mi vida es otra”, aseguró. Y agregó: “Lo siento así y cuando voy por la calle sin esto estoy más tranquilo. Puede pasar alguien fanático a mi lado y no darse cuenta”.