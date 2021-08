El cielo diáfano, el reflejo del sol en el lago del Dique Punta Negra, el aire cálido de la siesta fueron marco perfecto de una jornada particular. En uno de los miradores panorámicos al costado de la Ruta Interlagos, se montó un gran set de exterior para televisión, con dos escenarios, muchas cámaras -la infaltable jirafa- drones sobrevolando, pantallas LED y varios curiosos ocasionales que querían ver qué hacía el sanjuanino estrella sobre la tarima. Efectivamente, Darío Barassi fue el epicentro de todas las miradas y el que se llevó el protagonismo en las grabaciones para el programa Un sol para los chicos. Quizás porque además jugaba de local y prácticamente se sentía como en casa, porque además de sus raíces, el caluroso recibimiento del público que lo vio de cerca o tuvo algún breve instante para tomar alguna selfie o simplemente de saludarlo, lo animó a salir de cámara y mostrar su característica personalidad y sentido del humor. El exitoso conductor de Cien Argentinos Dicen se encuentra en su mejor momento mediático, ya que su ciclo de preguntas y respuestas tiene excelentes mediciones respecto a sus competidores, tan es así que le viene sacando ventaja a un peso pesado como Marcelo Tinelli y su Academia. Sin embargo, el actor y animador -radicado hace tiempo en Buenos Aires- dice que no mide quién es el mejor o el más ganador de la pantalla chica. No siente que sea así, todo lo contrario, asegura que prefiere superarse a sí mismo y además, se hace querer en el ambiente. Así lo dejó demostrado en el breve diálogo que tuvo con DIARIO DE CUYO y otros medios locales que cubrieron el set: "No me gusta nunca ponerme en ese lugar de ganarle a Tinelli y a Vero Lozano. Siempre lo digo, compito conmigo mismo, me encanta que el programa siempre funcione, tengo el respaldo del canal y la productora, disfruto de eso y es un golazo, pero la competencia es conmigo". Y enfatizó: "Marcelo alimentó esta industria como casi nadie lo hizo en más de 30 años consecutivos. Con Vero lo hablé de esto en la mañana (por ayer), porque nuestros hijos practican equitación en el mismo lugar. Tengo una linda amistad de por medio con todos y me siento muy privilegiado". Y, sobre el éxito que está teniendo en números el ciclo de Canal 13, contestó con marcada alegría en su rostro: "No me esperaba que el programa funcionara así, soy un trabajador más, no tengo nada librado al azar, me preparo, lo pienso, lo busco, veo lo qué puedo hacer o qué puede funcionar mejor en el mismo momento de conducir el programa. Así que siento que los números (de rating) obtenidos son fruto de un trabajo mío y de mi equipo. Estoy muy agradecido y muy vinculado a un equipo de trabajo. No estoy con la mirada puesta en otra cosa".



Darío sabe y reconoce que este es sin dudas su mejor momento artístico: "Sí. En esencia soy actor, me gusta más actuar que conducir en tele. Pero nunca había transitado por esto. La verdad, lo disfruto como nunca lo habría imaginado. Sigo descubriendo esta nueva faceta y espero que dure bastante. Lo demás, se trata de crecer de a poco", puntualizó el conductor.



Las horas pasaban y a medida que caía el sol de la tarde, Barassi continuaba concentrado con sus asistentes esperando el turno para volver a grabar y repetir sus líneas y copetes. Además, compartió chistes y charla con los artistas musicales que fueron invitados al set (ver nota vinculada). Aunque el trabajo fue intermitente entre grabación, cortes y descansos, el sanjuanino aprovechaba los breves ratos libres para sentarse en un cómodo sillón ubicado detrás de la escenografía y contemplar el paisaje natural del perilago del dique.



"Se me mete el porteño y el sanjuanino cuando hablo, ya lo iré corrigiendo. Pero en serio, me siento en mi casa, me vino bárbaro cuando Unicef y Canal 13 me invitaron a ser parte de este evento en una zona espectacular. Recién ahora puedo conocer bien este dique. Trabajando para una buena causa, con una buena locación y también comiendo una rica punta de espalda, no puedo pedir mucho más. Estoy súper agradecido de estar acá", finalizó sonriente, mientras esperaba por la siguiente indicación de los productores para realizar la última grabación bajo sol "sanjua".

Una emisión especial para todo el país

El tradicional programa solidario que produce Canal 13 a beneficio de Unicef, Un sol para los chicos, cumple su 30º aniversario. En este marco, el ciclo hará una transmisión especial desde Buenos Aires para todo el país, con microcompactos de shows artísticos de cada provincia. Por San Juan, la salida será conducida por Darío Barassi. El equipo de realización de Canal 13 llegó en la mañana de ayer y grabó escenas en el Museo y Biblioteca Casa Natal de Domingo Faustino Sarmiento, y en el Dique Punta Negra armó una puesta con escenografía para shows de FMK Rusherking, MYA y las cantantes locales Magaláctica y Gypsy M. El programa se emitirá el sábado 11 de septiembre por Canal 13 y repetidoras. También participó Cora Steinberg, referente de Unicef Argentina, quien contará el trabajo institucional y educativo que viene trabajándose en el país. Al respecto, Barassi opinó: "Desde que soy padre, los niños me cambiaron radicalmente la vida. Tienen mucho poder y potencial. Hay que seguir ampliando derechos y libertades, hay que cuidarlos. Unicef sacó un proyecto de educación que me parece fundamental para los peques".