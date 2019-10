Elba Caracino estuvo sentada en "Quién quiere ser millonario" y se llevó $300.000. La mujer tiene 100 años "y tres meses", como aclaró, y sueña con conocer San Juan.

"Me dediqué a pasear, a vivir la vida", describió Elba.

"El premio lo quiero para ir a San Juan, la única provincia argentina que no conozco", aseguró, convencida.

Elba no tiene ninguna receta para llegar a los 100 años. Al parecer, en la variedad está el gusto, y también la salud: "No hay ningún secreto. Tomo agua y mate cocido, como de todo. Me gusta la paella. ¡En el restaurante pido papas fritas con dos huevos fritos! Camino, ahora un poco más despacio por temor a caerme, pero camino".

Su vida

Eduardo, su marido, murió hace 25 años. Y ella pasó malos momentos. "Estuvimos casados 41 años. Lo extraño muchísimo. Me costó mucho, pero me resigné ahora".

Superó el desánimo, con mucha fuerza interior: "Hay que seguir viviendo hasta que dios llame. Hay que encontrar la forma de seguir viviendo. Yo misma me di la energía para seguir viviendo, con los buenos recuerdos, la vida que llevé durante todo el matrimonio. Fue un hombre extraordinario".

No tuvieron hijos. Hoy reparte su tiempo entre sus amigos y sus sobrinos. Y los viajes, que por eso estuvo en "Quién quiere ser millonario".