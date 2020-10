Para amantes del arte y de las nuevas tecnologías, es un sueño concretado. Para los curiosos, un fantástico mundo por descubrir. Se llama UxArt y es una aplicación gratuita que permite disfrutar de grandes obras de arte en realidad aumentada e interactuar con ellas -smartphone mediante- a través de portales inmersivos 360º y un sistema de escáner interactivo. Es la primera vez que un celular genera la mecánica de la mirada, logrando simular el efecto visual del ojo humano, sin necesidad de gafas ni nada más que el dispositivo móvil.



Recientemente presentada en Argentina, está habilitada para varias decenas de obras icónicas, con firmas como Gyula Kosice, Rogelio Polesello y Marta Minujin, entre muchas otras. Con la curaduría de María José Herrera, podría decirse que es prácticamente un museo virtual al alcance de la mano, donde se fusiona lo real con lo virtual.

A través de un smartphone se puede crear un portal 360º donde se descarga la obra a elección en realidad aumentada y se puede interactuar con ella, entrando, moviéndose adentro y saliendo del portal.

"Es el sueño de un museo sin muros. Esta herramienta no solo cambia la forma en que la gente ve el arte sino también la forma en la que se relaciona con el espacio público, a través de obras que podés rodear, atravesar, pasar por abajo, mirar desde arriba, ofreciendo punto de vista inéditos", explicó a Télam Felipe Durán, uno de los creadores de "You for art", que funciona en la nube de IBM.



Por ahora son 50 las obras icónicas de arte cinético y óptico que integran el flamante museo UxArt, reconstruidas digitalmente en 3D a través de realidad aumentada, para disfrutar e interactuar con ellas en el espacio público o en la comodidad de tu hogar, desde la app disponible tanto para iOS y Android. El equipo de UxArt integrado por programadores, diseñadores y la prestigiosa historiadora del arte argentino, trabajó junto a los artistas o sus herederos, para asegurar que las recreaciones mantengan su importa artística original.



Para explorar las diferentes obras, el museo virtual dispuso el avatar de un astronauta con el propósito de enfatizar la idea de la exploración y navegación, de generar nuevas perspectivas, nuevos puntos de vista, en un universo que corre todos los límites conocidos. Mientras navegan, los usuarios pueden acceder a información en tiempo real de los artistas, museos cercanos, transporte y muchas otras cosas: por ejemplo, en esta primera etapa, podrán escanear códigos QR con realidad aumentada desde el sitio web de UxArt, que los llevará a contenido curado de los artistas y sus obras como videos y biografías.



"La gente va a tener las obras de arte en su casa, en su jardín, sin comprarla y eso es fantástico. A eso apuntamos. La experiencia es muy real. Todas las personas pueden usar la tecnología de distinta manera, así que habrá tantos puntos de vista y manera de interactuar como usuarios", señaló Minujin durante el lanzamiento virtual.



Además de la muestra colectiva de artistas cinéticos curada por Herrera, los cyberespectadores pueden recorrer un especial de Minujín, visitar el primer campus experimental de arte, tecnología y paisaje llamado la Isla El Descanso, en el Delta; y navegar un mapa a partir de la geolocalización (en distintas partes de Buenos Aires, y en todas las oficinas centrales de IBM en el mundo, se puede acceder a obras de arte recreadas con realidad aumentada).



La iniciativa comenzó a tomar forma el año pasado, cuando los creadores del museo trabajaron en el proyecto para iluminar el Obelisco de la ciudad con obras de Julio Le Parc a través de la técnica de mapping y al ver cómo eso emocionó a una inmensa cantidad de público, siguieron indagando en la obra de artistas cinéticos y ópticos, hasta que convocaron a Herrera, quien curó la recordada exposición "Real/virtual arte cinético argentino en los años '60" en el Museo Nacional de Bellas Artes en 2012. Y bien podría decirse que el derrotero de este museo virtual que es UxArt se inicia justamente en los años "60 porque fueron aquellos artistas quienes ya planteaban la unión del arte con la tecnología, y se busca entonces traer a la contemporaneidad aquella idea, ahora con nuevas tecnologías.



"Somos un museo genuino, en la nube, nacido de manera virtual para salir al plano real, con una programación artesanal", detalló Andrés Durán, cofundador y CEO. "En 2022 y 2023, vamos a usar tecnologías como el 5G, los hologramas y la realidad aumentada, por eso también empezamos a generar este contenido, desde el arte. Podríamos decir que es un entrenamiento al futuro, desde lo estético, mientas las personas aprenden a navegarlo", concluyó.

DATO