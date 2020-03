"No pierdas de vista a Maya Hawke" recomienda una de las famosas revistas femeninas internacionales y es porque la actriz de 21 años se ha convertido en el último tiempo en un ícono de la moda y marca tendencia. Hija de famosos artistas de Hollywood Ethan Hawke y Uma Thurman, la joven no tiene cómo ser una desconocida, sin embargo da la nota por propio mérito. Celebrada por su rol -pequeño pero importante- de Robin en Stranger things, una de las series más seguidas del momento; además fue parte del elenco en la última cinta de Quentin Tarantino, Érase una vez Hollywood. Pero Maya también canta y acaba de lanzar a través de su cuenta de Instagram, el video de "By myself", una de las canciones de su primer disco Blush, que lanzará el 19 de junio.

A su talento, Maya suma los ojos azules de su padre y esa exótica belleza heredada de su madre, logrando un combo notable que ella lleva con naturalidad. Porque en el recargado mundo de las celebrities, ella transita con su make up en tonos nude, con toques estratégicos, melena suelta con su corte long bob; llevando con elegancia desde los diseños más sofisticados hasta los conjuntos de todos los días.

Independiente, fresca, con una sonrisa sincera, Maya Hawke parece una verdadera estrella en el firmamento.