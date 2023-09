Por segundo año consecutivo Silvana Meneses y Gerardo Lecich (h) consiguieron un lugar en la semi final del Tango BA Festival y Mundial. "Nos sentimos muy cómodos con nuestra participación, nuestro tango estuvo muy acorde. Éramos la única pareja sanjuanina y el peso que nos genera una semifinal de tango es muy importante; el puntaje y la devolución fueron muy buenos, sin embargo en una competencia de esta magnitud, tener un buen puntaje no es suficiente. Estuvimos cerca, vamos por buen camino, pero no es un camino fácil, pero no fue suficiente para pasar por esa delgada puerta a la final, por donde pasaron sólo 36 parejas" dijo a este diario el joven Lecich que junto Meneses (foto), participaron en la categoría Tango pista.