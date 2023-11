En una tarde gris y llena de tristeza, no había consuelo para amigas y amigos, familiares cercanos y músicos que entrelazaron sólidos vínculos durante más de 30 años con la cantautora sanjuanina. El recuerdo de su voz grabada en una pista musical de la canción "Zamba del laurel" sonaba con el volumen alto en el celular de una mujer que fue a darle el último adiós en el Cementerio de Capital. Fue quizás el instante en el cual, oír su la reproducción de su canto, tocó los sentimientos más profundos de todas las personas que estaban presentes en el cotejo fúnebre del día de ayer. Sus hijos, Emilio, Antonio y Noa estuvieron al frente de la lenta marcha cargando con el féretro hacia su destino final, y estuvieron apoyados en todo momento por su padre Martín Pereyra y otros parientes y amigos. El que más se expresó con palabras fue Noa, que con mucho esfuerzo, tuvo pocos segundos de respiro y su voz quebrada decía: "Llevaremos con mucho orgullo el apellido Pirán. Siempre vamos a recordarte. Se me parte el corazón... pero te amo mucho. ¡Mirá cuanta gente vino a verte!", dijo entre lágrimas el joven dejando una flor en el nicho. En el reducido pasillo, reinaba el más absoluto silencio como manifestación de respeto y por algunos momentos, la intervención de varias personas presentes exclamaba con fervor muestras de agradecimiento: "¡Gracias al legado que nos dejaste! Tu voz, va a vivir siempre entre nosotros" y en otro instante, se escuchó de otra admiradora: "El pueblo sanjuanino te despide con los aplausos como vos te lo mereces" y después fue rotundo el aplauso unánime de todos los presentes dando el último adiós.

Horas previas, en la sala velatoria de la Municipalidad de Capital, se acercaron varios artistas y personalidades conocidas en el ambiente artístico y cultural para despedirse de la cantante, entre ellos estuvieron los músicos que conformaban la banda de Claudia, Eduardo Chirino, Alfonso Velasco de Los Inti Huama, Jonatan Vera, Ernesto Villavicencio, Guillermo "Goku" Illanes, Mario Villalobo de Los Pimpinela Sanjuaninos, José Domingo Petracchini, Carlos Cerimedo, por citar algunos nombres. Incluso, la ministra de turismo Claudia Grynszpan.

Noa y Antonio, los mellizos le dijeron adiós con la promesa de recordarla siempre.

También, varios compañeros de escuela y amigos del Club Sportivo Desamparados, para acompañar a los hijos de Pirán durante este doloroso momento. "Déjame en lo verde celebrar el día, porque por lo verde regreso a la vida. Yo muero para volver, juntando el rocío en la flor del laurel", tales versos que sonaban en la canción de fondo durante la humilde ceremonia, hacía recordar y pensar que fue justo a principios de este año que Pirán había cantado junto a los Caligaris en su regreso al escenario de Cosquín, cuya versión fue muy elogiada por la prensa y la crítica. Era una señal que auguraba un gran 2023 para la artista. De la misma manera que su vuelta a la Fiesta Nacional del Sol y en la Fiesta Nacional de la Uva y el Vino de Caucete, fueron las últimas apariciones en grandes espectáculos que le generaban esperanzas a Claudia a continuar con su carrera, a pesar de las dificultades cotidianas. Todo eso quedó ya en el pasado, sin embargo, en la memoria de aquellos que la seguían y escuchaban, la voz de Pirán no se apagará y quedará allí guardada para siempre.

Con muestras de cariño, el público le agradeció a la cantante la alegría que dieron sus canciones.

"Dolor inmenso a causa de tu partida querida Amiga, así, sin cantar una última canción juntos. Descansa en paz Claudia Pirán, cantoraza de mi tierra'. Eduardo Chirino



"Se ha perdido por la música argentina una gran intérprete, una luchadora legítima.por sus convicciones y lo que fue el centro cardinal de su vida'.Raúl De La Torre



"Una mujer con una impronta muy especial, con una voz privilegiada y una fuerza de voluntad increíble. Se me ha ido una amiga, una excelente artista. Ha sido un golpe muy fuerte, no lo esperábamos. Tuvo el reconocimiento a nivel nacional, que se ganó y que en la provincia no tuvo. En la música cuyana es la única mujer que fue Revelación y Consagración de los festivales de Cosquín y Jesús María. Hoy dicen que ha sido la mejor y había festivales donde estuvo prohibida mucho tiempo. Una mujer increíble, entregó su vida a la música argentina. Claudia se merecía un reconocimiento más grande en vida; no de parte de las instituciones solamente sino de los artistas porque a todos, de alguna manera, nos dio una mano' Nano Rodríguez.



"Una pérdida irreparable para la música sanjuanina, para el folclore, creo que tuvo en los comienzos de su carrera algunos logros que le permitieron tener proyección a nivel

nacional. Pero después todo eso quedó envuelto en un mar de muchas cosas. Yo trabajé con ella y tuve muchas diferencias de procedimientos en cuanto a lo laboral'. Juan Liendro.



"Una gran amiga, una mujer con fuertes convicciones y mucho coraje para afrontar su vida. Artísticamente, después de los grandes Minguez/Barbosa o hermanos De La Torre, fue la voz del repertorio popular sanjuanino más importante que trascendió la provincia, que cantó con Mercedes Sosa, Jorge Rojas y otras grandes figuras nacionales. Una artista plena que siempre lo dio todo por su público y su carrera. Una voz que deja un vacío artístico difícil de disimular.'Ricardo Elizondo



"Me conmovió mucho la partida de Claudia. Una mujer que hizo posibles cosas imposibles, que no dejó que nada la detuviera en sus sueños y su camino y que nos deja un gran legado. Espero que descanse en paz'. Martina Flores.



"Nos veremos otra vez... como dice la canción que tanto te gustaba.Vuela alto, libre,sana y plena.' Ana Belén Toledo.



"Estamos muy tristes, nos quedan los hermosos recuerdos y el agradecimiento por las acciones y posibilidades que nos dio para crecer en nuestra carrera desde nuestros comienzos, siempre le agradecíamos lo que hizo por nosotros en Cosquín en el año 2006, nos ayudó a crecer.' Hermanos Videla.



"Compartí muchos momentos con ella y su entorno. Fue una de las personas que me valoró como músico y teníamos una linda amistad. Nunca tuve problemas con ella, si la hice enojar varias veces cuando trabajamos en Revelaciones de la Fiesta del Sol, pero luego nos reíamos... Tenía muy buen humor, pero enojada, era de temer!. Creo que en San Juan no se la reconoció de la manera que lo merecía. Que en paz descanse. Me quedan muchos recuerdos de ella. Se la va a extrañar'. Carlos García.

Con Jorge Rojas forjó una duradera amistad y vínculo profesional, en la que compartió varias experiencias y escenarios en múltiples ocasiones.

Volver. Este 2023 significó un regreso en muchos aspectos. Volvió a Cosquín y a la Fiesta Nacional del Sol. Todo parecía encaminarse por fin.

Este año, Pirán debutó como conductora de "Una que sepamos todos", por Telesol, que encabezó hasta agosto.

Estuvo en Soñando por cantar y consiguió cantarle a Marcelo Tinelli. En 2022 la llamó como jurado en Canta conmigo ahora.

Cocina y tonadas. Claudia hizo un curso gastronómico y en 2022 abrió su restaurante como un espacio cultural para recibir a artistas sanjuaninos.

En su carrera, a través de distintos escenarios, Pirán se cruzó con muchos grandes de la música. Horacio Guarany fue uno de ellos.

La imagen con la que Claudia eligió contar que se había sometido a una cirugía bariátrica. Habló de su transformación y duro proceso.

Con Juan Darthés en la Fiesta del Sol. El actor junto Teresa Parodi, Facundo Toro, entre otros, fueron convocados por Pirán para un disco que no consiguió editar.





Una noticia que dio vuelta el país



El fallecimiento de Claudia Pirán tuvo un destacado espacio en la mayoría de los medios porteños, desde grandes diarios a portales especializados. Fue titular en Clarín, Página 12, Infobae y Télam. También en radios como Mitre. En Córdoba, donde la artista tenía gran llegada por sus logros conseguidos en la Plaza Próspero Molina, la noticia fue tratada también especialmente, como en Cadena 3 y La Voz.

La información se multiplicó y fue comentada por muchos lectores que la habían visto cantar alguna vez. Su partida no pasó inadvertida.

Julieta Markovich y Raúl Caliva

Fotos: Marcos Urisa

DIARIO DE CUYO