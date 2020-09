Son considerados como los "Oscar a la tele" y en cierta manera, no es poca cosa, si bien los Premios EMMY distinguen a lo mejor de la televisión norteamericana (incorporando las plataformas a demanda), muchos de sus contenidos son vistos por millones de espectadores tanto en Europa y Latinoamérica. Sin embargo, la edición de este año será atípica y signada por las medidas de distanciamiento social. No contará con el glamour de la alfombra roja y tampoco habrá esos espectáculos vistosos con grandes figuras del ambiente, puesto que el 70% del evento se llevará a cabo de forma remota y sin público presente. Jimmy Kimmel, será el presentador desde el Staples Center de Los Ángeles. Otro dato es que los propios actores y estrellas del entretenimiento, sean los protagonistas desde sus casas o de las suites de los hoteles. En esta síntesis, presentamos aspectos a tener en cuenta para seguir de cerca la transmisión el próximo domingo 20 de septiembre.





DATO

La ceremonia virtual se podrá ver, en vivo y en directo, el domingo 20 por TNT (español) y TNT Series (en idioma original), a partir de las 21, con un pre-show desde las 20.

Candidatos a mejor serie

Quienes están en la competencia más importante a "Mejor serie dramática" se encuentran Stranger Things, producto bajo la marca de Netflix, de suspenso y ciencia ficción; dirigida por los hermanos Matt y Ross Duffer, que ya cuenta con su cuarta temporada. Pero por otro lado, figura una gran historia a convertirse serie de culto como El cuento de la criada, una distopía inspirada en la novela de Margaret Atwood y dirigida por Bruce Miller.

Frente a ellos están, El Mandaloriano, la joya aclamada de Disney+ que expande la mitología de Star Wars, con un toque de western espacial que superó en calidad a las películas oficiales de la tercera trilogía. Pero también figuran en la categoría Better Call Saul (AMC); The Crown y Ozark (también de Netflix); Killing Eve (BBC America); y Succession (HBO).

Quiere ser la más ganadora

Entre las producciones con más nominaciones al EMMY el que figura primero es la miniserie Watchmen de HBO, con 26 candidaturas. Su historia está basada en la novela gráfica de Alan Moore y Dave Gibbons publicada por DC Comics. Con elementos del universo de superhéroes pero mezclando problemas de la discriminación, el racismo y los conflictos sociales, la miniserie se enfoca en eventos relacionados con las tensiones raciales en Tulsa, Oklahoma, en 2019. El grupo de supremacistas blancos la Séptima Kaballería ha confrontado a la policía por la justicia racial. La policía de esta región oculta sus identidades con máscaras y permite que los vigilantes enmascarados se unan a sus filas. A tener en cuenta porque puede hacer historia en los premios.



Deuda pendiente



El periodista y crítico, Eric Deggans, señaló que el talento artístico de la comunidad latina en Estados Unidos, principalmente en la televisión, se pasa por alto en los Emmy, a pesar de que sigue siendo el segundo grupo étnico más grande en población. "Es lamentable que gran parte del reconocimiento recayera en los intérpretes negros y no hubiera un poco más en lo que respecta a los latinos especialmente", dijo Deggans, al notar que programas como Gentefied, Vida y One Day at a Time no se tuvieron en cuenta en las ternas. La causa de la representación de los latinos en Hollywood está algo rezagada", opinó.



Un guiño a las minorías

Las nominaciones del EMMY abren puertas para comunidades y minorías, que antes no tenían mucho espacio en cuanto a temáticas y en estéticas. Habrá lugar para producciones afroamericanas y asiáticas, que toman más relevancia, dado los conflictos y la represión racial sistémica que tiene la sociedad norteamericana desde tiempos coloniales. Entre las nominaciones figuran artistas como Kerry Washington (Little Fires Everywhere y American Son), Sandra Oh (Killing Eve), Billy Porter (Pose), Regina King (Watchmen), Issa Rae (Insecure) y Sterling K. Brown (This is Us y The Marvelous Mrs. Maisel).

Los nominados son...

Mejor actor de comedia: Anthony Anderson (Black-ish); Don Cheadle (Black Monday); Ted Danson (The Good Place); Michael Douglas (The Kominsky Method); Eugene Levy (Schitt's Creek); Ramy Youssef (Ramy).



Mejor actriz de comedia : Christina Applegate (Dead to Me); Rachel Brosnahan (The Marvelous Mrs. Maisel);

Linda Cardellini (Dead to Me); Catherine O'Hara (Schitt's Creek); Issa Rae (Insecure); Tracee Ellis Ross (Black-ish).



Mejor actriz principal dramática:Jennifer Aniston (The Morning Show); Olivia Colman (The Crown); Jodie Comer (Killing Eve); Laura Linney (Ozark); Sandra Oh (Killing Eve); Zendaya (Euphoria).



Mejor actor principal dramática: Jason Bateman (Ozark); Sterling K. Brown (This Is Us); Steve Carell (The Morning Show); Brian Cox (Succession); Billy Porter (Pose); Jeremy Strong (Succession).



Mejor actriz en miniserie: Cate Blanchett (Mrs. America); Shira Haas (Unorthodox); Regina King (Watchmen); Octavia Spencer (Self Made); Kerry Washington (Little Fires Everywhere).



Mejor actor en miniserie:Jeremy Irons (Watchmen); Hugh Jackman (Bad Education); Paul Mescal (Normal People); Jeremy Pope (Hollywood); Mark Ruffalo (I Know This Much Is True). Mejor miniserie: Little Fires Everywhere (Hulu); Mrs. America (FX on Hulu); Unbelievable (Netflix); Unorthodox (Netflix); Watchmen (HBO).

Mejor comedia:Curb Your Enthusiasm (HBO); Dead to Me (Netflix); The Good Place (NBC); Insecure (HBO); The Kominsky Method (Netflix); The Marvelous Mrs. Maisel (Amazon); Schitt's Creek (Pop); What We Do in the Shadows (FX).



Mejor serie dramática: Better Call Saul (AMC); The Crown (Netflix); The Handmaid's Tale (Hulu); Killing Eve (BBC America); The Mandalorian (Disney+); Ozark (Netflix); Stranger Things (Netflix); Succession (HBO).

Filme de televisión:American Son (Netflix); Bad Education (HBO); Dolly Parton's Heartstrings: These Old Bones (Netflix); El Camino: A Breaking Bad Movie (Netflix); Unbreakable Kimmy Schmidt: Kimmy vs. the Reverend (Netflix).



Mejor serie animada: Big Mouth; Bob's Burgers; BoJack Horseman; Rick And Morty; The Simpsons.