Ni en pijama, ni tirada en un sillón comiendo helado del pote, ni autoflagelándose a moco tendido con una película de amor. No, no. Sonriente y disfrutando de su vida. Así se muestra Irina Valérievna Shaijlislámova, más conocida como Irina Shayk, la modelo rusa, ex del futbolista Cristiano Ronaldo, y que contaba cuatro años en pareja con el apuesto Bradley Cooper, hasta que el actor y director -dicen las malas lenguas- quedó embriagado por su compañera en la peli "Nace una estrella'. Sí, los índices señalan como tercera en discordia a la talentosa Lady Gaga!; rumores de infidelidad y hasta de embarazo de por medio. Aunque Brad y Gaga niegan affaire, basta recordar cuando en febrero pasado interpretaron juntos el tema Shallow, en la gala de los Oscar... ¡El piano casi se prende fuego! (e Irina también, pero de furia!).



Hoy por hoy, no se sabe mucho de la vida de "BraGa' (¡esa famosa costumbre de reunir los nombres de las parejas que tanto les gusta en el país del norte!), pero Irina sí se ha encargado de dejar en claro que la suya no está a tres mil metros bajo tierra por él. La bella top de 33 años no sólo volvió a las pasarelas (en Italia y la rompió!), sino que también comparte con sus seguidores en las redes sociales postales de sus viajes, donde posa hermosa, distendida y feliz; mientras sus seguidores la llenan de ánimo y elogios.



Ahora bien, si la ruptura fue llevadera para Irina (al menos en apariencias), la que se viene no será tanto: decidir la custodia y visitas de la hijita de 2 años que tienen en común, ya que él quiere vivir en Los Angeles y ella en Nueva York. Y ahí ya la cosa se pone más seria, para ambos.



Look. Irina se ha atrevido a cambiar su largo de cabello en reiteradas oportunidades y también sus peinados, sin embargo ha permanecido fiel al color oscuro, que resalta sus facciones.