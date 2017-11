Después de que se viralizara el audio de una cirujana de Nordelta quejándose de sus vecinos por tomar mate en la pileta, la cantante Claudia Pirán decidió reírse de la situación.

Con el comentario "Matecitoooo??", la sanjuanina subió una foto a Facebook en la que se la ve tomando mate con una gran sonrisa. Y en los comentarios dejó bien en claro su posición al expresar que "No se que es ser cheto!!" y sus fans le respondieron con ironías.

"Clau no seas grasa, acaso no tenes valores morales y esteticos?? Me extraña q no hayas escuchado a la cheta del Nordelta, solo las bestias toman mate!!!!!", le escribió una usuaria, y Pirán no dudó en responder con un marcado sentido del humor: "Jajajaja!!! No me gritaban grosa??? Era que me gritaban grasa??? Ahhhh siiii!!! Soyyyy!!! Jajajajaja".

"Si el mate pintara... seria verde!!", "Aguante el mate!!" y "Siempre va conmigo mi matecito!", fueron otras frases que tiró la sanjuanina.

¡Grosa!

EL AUDIO DE LA CHETA DE NORDELTA