FOTO MARCOS URISA



De raíces profundamente jachalleras, Iván Manrique trascenderá las fronteras para aterrizar en Buenos Aires y mostrar dos series sobre el paisaje sanjuanino en una muestra que se inaugurará el próximo jueves 23 en la Casa de San Juan en Buenos Aires, que quedará abierta hasta el 13 de julio. Bajo el nombre Archipiélagos de adobe-Vestigios de Ischigualasto, el autor exhibirá acrílicos con pincel y aerógrafo sobre lienzo, acuarelas y tintas sobre papel y dibujos sobre papel con tintas, acuarelas, grafismo, sepias y sanguinas.



El pintor descubrió su pasión en la infancia, en su Jáchal natal, donde vivió hasta los 11 años. "Me acuerdo que fue en la Escuela Normal Fray Justo donde vi al profesor Hugo Aguado haciendo un retrato gigante de San Martín con tinta y me dibujó un granadero en la carpeta, eso me produjo una explosión en la cabeza", evocó el padre de 4 hijos -Ivo, Tobías, Mara y Mía-, que incursionó en dibujo para continuar en murales con aerosoles, siendo parte del Proyecto Puentes en 2018; y profundizar en el lienzo, siempre con un concepto autóctono y tradicional, con aires de nostalgia.



Así, "Archipiélagos..." nació en antiguas postales de su pueblo tomando casonas de adobe, típicas de San José de Jáchal; el Molino de Huaco, compuertas de riego y postes de electricidad.



"Cuando vi una casa demolida debido al paso del tiempo, sentí que algo se iba. De ahí, me nació la intención de arrancar casonas, elevarlas para universalizarlas ubicándolas en islas", sostuvo el creador que estudió Diseño Gráfico y también Artes Visuales en la UNSJ, carrera en la que se encuentra en las instancias finales de su tesis.



En tanto que en "Vestigios...", volcó sus impresiones del Parque de Ischigualasto, poniendo en valor fósiles, restos de construcciones, piedras con marcas de arriero y petroglifos de pueblos originarios, como parte de una ardua investigación.



"La expectativa es muy grande. Es muy importante mostrar mi obra en la Casa de San Juan. Es mi primera salida fuera de la provincia y para los artistas emergentes esto es vital. Tengo mucha ansiedad", confesó quien, a lo largo de una década como artista visual, tuvo su primera exposición en 2020 en Galería Artify y en el presente trabaja "en bocetos para hacer grabados y en dibujos de figura humana de gran formato" con vistas a próximas metas.