Esta es "una nueva etapa" dice Nano Rodríguez. Tiene que ver con los sonidos del nuevo disco acaba de terminar de editar y que presentará el 9 de mayo próximo, Amor callado, con la mayoría de temas de su autoría, con arreglos del famoso productor Obi Homer (arreglador en una época de Mercedes Sosa, Horacio Guaraní, Jorge Rojas y Abel Pintos entre otros) que tendrá formato físico y estará en plataformas digitales.



"Amor callado es un resumen de la historia del Nano, de canciones propias, de compartir letras con amigos, y de jugarnos a una producción un poco más nacional, una producción más grande con la intervención de Obi Homer, ha sido un salto y una decisión muy importante jugarse todo ahí" comentó a DIARIO DE CUYO el folclorista sobre el trabajo discográfico que tiene 10 canciones, 7 suyas, un tema de Gian Marco, Jorge Milikota y uno de Roberto Carlos, un homenaje a su padre.



"Hace un año que estamos trabajando en el álbum. Estamos todavía renegando con el disco físico. Porque hoy las plataformas digitales han eliminado el disco, pero estamos tratando de tenerlo físicamente para el 9 de mayo. Pero también estará en todas las plataformas. También estamos trabajando con los discos anteriores que están en todas las plataformas de Internet' dijo el músico que lleva 20 años cantando y más de 15 difundiendo la música popular en su programa de radio.



Para Nano, el disco -el octavo de su carrera- es un modo de refrescar su música, por eso destaca la incorporación de nuevos ritmos y arreglos. "A todos los artistas nos pasa que tenemos que buscar la manera de evolucionar con respecto a la música más allá que conservamos nuestra identidad y un estilo propio, hay que ir evolucionando junto con la gente, a nosotros nos hacía falta ese toque de nueva instrumentación, esta manera de arreglar, para poder ponerme a nivel nacional. Se nota mucho el cambio del folclore tradicional que veníamos haciendo; un folclore tradicional cuyano con mucha fuerza, si bien no perdimos la fuerza, le podemos cantar al país y al mundo. Tengo una canción que comenzó siendo un carnaval cruceño y terminó siendo un festejo peruano' explicó el artista.



Sobre la temática que atraviesa sus canciones, Rodríguez asegura que "el disco habla de amor. Es un homenaje más que nada a la mujer, al lugar que ocupa en la vida de todos, siempre contando historias que seguramente nos pasaron a todos', comentó. "Hay una tonada muy linda que se llama Si supieras, yo se la canto a mi hija. Entonces está presente el amor en todas sus expresiones, no está solamente el amor de pareja, se puede expresar todo. El amor que le tengo a mi viejo, el agradecimiento por 20 años que estamos cumpliendo con la música, trabajando con el desde 1999' expresó.



Para el músico, el nuevo disco es sin dudas una bisagra en su carrera y consideró que ya comenzó a marcar la diferencia en los shows que ha realizado los últimos meses. "Viene siendo una carta de presentación importante en otras provincias; estuve cantando algunas canciones en Tucumán, Catamarca, en la Fiesta Nacional del Sol abrimos con dos canciones, un tinku y un huayno y después del folclore tradicional sin olvidarme de lo nuestro' sostuvo y contó que si bien el toque final lo dio Homer, trabajó las letras muy de cerca de el conocido folclorista Kuky Vega. "Si bien me gustaban mis letras, les faltaba algo para que quedaran. Entonces hemos compartido muchas letras con Kuky y trabajado mucho con Homer que tiene una manera de arreglar y una cabeza que va más allá de los arreglos' apuntó Nano.



"Con este disco creo que la meta es la del primer momento, hacer de esto un sistema de vida, que el disco se escuche en todo el país y que tenga el mismo recorrido que han tenido los anteriores, que me llevaron al exterior y eso para mí fue importantísimo; y que sea del gusto de la gente, porque esta es una nueva etapa creo que esto servirá para renovar a la gente que me sigue, para la gente que sigue el folclore de hoy y para que tenga una apertura el folclore cuyano, porque van a poder escuchar una tonada que no es la tonada tradicional cuyana, sino una tonada muy bien ornamentada, muy bien arreglada con otro toque' consideró que cantor que se preparará las próximas semanas para este lanzamiento.

EL DATO

Amor callado. Nuevo disco de Nano Rodríguez que presentará el 9 de mayo en la Sala del Sol. Horario y precio de entrada a confirmar.