"Mi paso por la vida no habrá sido en vano. Di mi juventud y mi belleza a los hombres. He dado mi experiencia y lo mejor de mí misma a los animales. Mi defensa de los animales justifica toda mi vida...", dijo Brigitte Bardot, quien publicó un libro sobre el amor, el cine y los animales: "Lágrimas de combate". Allí sentenció: "El amor, en abstracto, no significa nada, si no está acompañado de una pasión. Amo el amor, quizá por eso fui infiel en muchas ocasiones (...) Siempre busqué la pasión. Cuando se terminaba, hacía la maleta".