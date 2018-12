En conferencia de prensa, desde el Multiteatro, la agrupación Actrices Argentinas hizo pública la denuncia de violación de Thelma Fardin contra Juan Darthes durante una gira del ciclo Patito Feo por Nicaragua. En ese momento, ella tenía 16 años y él, 45. La actriz viajó a ese país la semana pasada para radicar la denuncia penal.

"En 2009 estaba de gira con un programa infantil. Yo era una nena y el único actor adulto que viajaba con nosotros tenía 45 años. Me empezó a besar el cuello pese a que le dije que no. Me tiró en la cama, me corrió el short y me practicó sexo oral, aunque le decía que no", dijo entre lágrimas, en la grabación que proyectaron en el teatro, con la presencia de la víctima.

El relato es estremecedor: "Se subió arriba mío y me penetró. Por suerte alguien tocó la puerta y me pude ir".

Entre las casi 500 actrices que forman el colectivo, la presentación ante la prensa contó con la presencia de Cecilia Roth, Eleonora Wexler, Muriel Santa Ana, Laura Azcurra, Dolores Fonzi, Griselda Siciliani, Melania Agüero, Mirta Busnelli y Jazmín Stuart, entre otras.

El comunicado de las actrices

Laura Azcurra agradeció a los presentes y a Carlos Rottemberg, por ceder el espacio: "Gracias al público, que está interesado en escuchar nuestra voz. No nos callamos más". Después, leyeron el comunicado. Las frases más destacadas.

“La colectiva está acá para acompañar la denuncia penal radicada en Nicaragua por Thelma Fardin contra Juan Darthés”.

"Según una encuesta, el 66% de la actrices denunció haber sido víctima".

"Basta. Escuchennos, el tiempo de impunidad para los abusadores debe terminar".

"Las actrices somos ignoradas al denunciar y exponer los abusos".

"En nuestro medio, la opresión y la cosificación es moneda corriente. Estamos siempre desprotegidas por quienes nos contratan. En nuestro medio no hay protocolo de acción frente a casos de abuso. Necesitamos herramientas para enfrentar estas cuestiones".

"Contra todas esas forma de violencia y para que esto cambie, nos ponemos a trabajar desde hoy, para dar esta batalla".

"Basta, el tiempo del silencio se terminó".

"Los abusadores tienen el privilegio de utilizar el sistema de justicia para disciplinarnos".

"Thelma pudo radicar la denuncia penal en la justicia pero otras compañeras que fueron violentadas por el mismo sujeto no pudieron avanzar judicialmente".

"Esta acción está enmarcada en la lucha que venimos dando como mujeres y actrices", aseguraron en el comunicado. Horas antes de la conferencia, una de las integrantes más activas, Jazmín Stuart, dio declaraciones a una radio donde agregó: "Lo importante es la mirada panorámica que vamos a prestar sobre cómo tiene que modificarse el espacio en el que trabajamos, que además es un espacio históricamente cómplice de un montón de silencios".

Stuart explicó: "Las actrices somos silenciadas sistemáticamente cuando queremos poner en duda algo de este engranaje en el que trabajamos. Es muy fácil que nos dejen de llamar, que nos saquen de nuestro trabajo, que nos quiten el papel que estamos interpretando".

Desde principio de año, el tema que las convocó fue el debate por la legalización del aborto, ley que finalmente fue rechazada en el Congreso. A las actrices se las vio en la vigilia frente al Parlamento las noches de la votación y fue intensa la campaña que encararon en las redes sociales. Sin embargo, su activismo se abrió a otros asuntos como visibilizar la violencia de género, los femicidios, la brecha salarial entre hombres y mujeres, el vaciamiento de la cultura, la defensa de la educación y la salud pública, y los derechos del niño. El miércoles pasado, la agrupación "Actrices Argentinas" marchó junto a la familia de Lucía Pérez, la joven que fue asesinada en Mar del Plata, cuya muerte quedó impune después de un vergonzoso fallo del Tribunal Oral Criminal N°1 de esa ciudad.