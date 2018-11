Finalmente se conocieron los nombres de las cien bandas que serán parte del Lollapalooza Argentina 2019. El festival que tendrá lugar en el Hipódromo de San Isidro los días 29, 30 y 31 de marzo del año próximo contará con la presencia de Kendrick Lamar, Arctic Monkeys, Twenty One Pilots, Lenny Kravitz, Post Malone, Sam Smith, Tiësto, The 1975, Dimitri Vegas & Like Mike y Steve Aoki, entre otros.





A nivel nacional, algunos entre quienes serán de la partida figuran Fito Páez, Jorge Drexler, Lali, La Mona Jiménez y Escalandrum.





Las entradas, algunas de las cuales ya están agotadas, van de $ 2.500 a $ 6.500. Por sexto año consecutivo, la experiencia Lollapalooza incluirá propuestas gastronómicas de todo el mundo, intervenciones artísticas y activaciones únicas, espacios verdes y de esparcimiento, y el clásico Kidzapalooza -el espacio para los más chicos (los menores de 10 años ingresan gratis, acompañados de un adulto con entrada)- entre muchas otras cosas, en la que promete ser la edición más convocante de su historia en tres días con cinco escenarios y más de cien bandas.