El tópico "los que experimentaron con drogas" que propuso Andy Kusnetzoff en PH, Podemos Hablar, sirvió para que varios de sus invitados abran su corazón y hablen sin tapujos de su experiencia personal. Una de ellas fue Silvina Luna quien compartió con su historia de vida.

Así fue el ida y vuelta entre el conductor y la invitada:

Andy: -Silvina…

Silvina: -Creo que nunca lo conté a esto. Entré en un proceso de sanación hace dos años, en el cual siento que dejé un montón de cosas que intoxicaban mi cuerpo. Llamalo alcohol, drogas. Fui consumidora de drogas socialmente durante muchos años, donde buscaba no sentir y tapar un montón de cosas que un día decidí no tapar más nada y salir a darle luz a todo eso.

A: -¿Qué droga?

S: -Sí, cocaína. Bueno, también probé otras pero esa es la más complicada. No tengo una personalidad adictiva entonces nunca toqué fondo. Pero sí me costaba porque quería dejar pero el ámbito social me costaba decir que no. Entonces tuve que hacer una limpieza muy grande con mi entorno.

A: -Una relación tóxica también te puede hacer mal...

S: -Ni hablar si te ponés de novia con alguien que también consume. Eso es lo peor que te puede pasar porque la droga oscurece cualquier cosa, imaginate en una relación que te lleva a lugares feos y oscuros. Eso también me pasó y fue un antes y un después par mí, y decidí tener una vida sana.

"Para mí fue un re empujón. en un momento pensé que la vida iba a ser re aburrida y encontré un abanico de cosas, posibilidades y gente nueva que entra a tu vida que te da mucha felicidad. dejé de buscar afuera, y busqué adentro".

A: -¿Te pasó hace poco eso?

S: -Sí, igual quiero hablar de mí porque es algo muy personal y cada uno tiene que contar lo que quiere de su vida. Pero sí, para mí fue un re empujón. En un momento pensé que la vida iba a ser re aburrida y encontré un abanico de cosas, posibilidades y gente nueva que entra a tu vida que te da mucha felicidad. Dejé de buscar afuera, y busqué adentro.

A: -¿Y estás bien?

S: -Estoy muy bien. Por eso lo cuento, porque tiene que ver con mostrarme. Siempre me tapé y creo que darle luz a esto hace que me pueda reconocer y contar quién soy.

Días atrás, la panelista de Incorrectas se había referido en El Show del Espectáculo, el programa radial que conduce Ulises Jaitt, al vínculo íntimo que mantuvo con El Polacocuando fueron pareja: "La relación con él no fue sana. Había excesos, ahí entran un montón de cosas que no estaban claras. Los vínculos son de a dos. Empezó como una amistad en el teatro y cuando fuimos profundizando en la relación habían un montón de cosas que no iban. Su trabajo es a la noche y en su día no hay mucho orden. Antes yo vivía más de noche y yo cambié radicalmente".