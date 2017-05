"No tengo la cabeza retorcida", así salió al cruce la bailarina Laurita Fernández, contra quienes aseguran que la separación con Fede Bal es parte de una estrategia para el Bailando. "Ojalá fuese así. Creo que quedó demostrado que no, igual no tengo nada que demostrar. Si hay gente que tiene la cabeza tan retorcida para de verdad planear algo así o por tener una nota más van a ser mejor en lo que hacen, es cosa de ellos", expresó.