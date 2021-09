En las últimas horas, Gustavo Cordera habló sobre el escándalo por sus dichos durante una charla educativa en TEA, donde el artista sostuvo -entre otras cosas- que hay mujeres que “necesitan ser violadas para tener sexo”. En una entrevista con Radio con Vos, el cantante dijo que fue “una fractura importante para que empiece a forjarme como ser humano, como hombre”. “Independientemente de lo que dije, la ingenuidad de decirlo en un contexto inadecuado, no fue el problema el contenido de lo que dije, sino haberlo dicho”, agregó.

En la entrevista con Ernesto Tenembaum, el músico describió algunos detalles sobre el episodio. “Lo que dije está en los libros de psicología. En ese momento comencé a abrir los ojos y a ver el mundo que se venía. El afuera era muy hostil, el reconocimiento que tenía y ese amor incondicional de la gente se había transformado en otra cosa. Como el afuera era tan agresivo no me quedó otro lugar que habitar adentro mío. Era el único lugar para seguir vivo”.

El artista destacó que cambió su mirada acerca de las cosas. “Me di cuenta que el afuera era una ilusión. El amor que uno no se brinda así mismo no lo puede encontrar en ningún lado. Nadie puede darte ese amor. Nos pasamos la vida reclamando amor siendo que es algo que no vamos a encontrar nunca”.

“La libertad es algo que se ejerce, no se reclama. No entendía que la salud es algo que uno cultiva consigo mismo como el amor. Eso lo aprendí y lo sentí. Lo experimenté en carne propia, estando solo en mi casa, donde mi familia no me soportaba, tuve que comenzar a lamer mis heridas. Me llegué a gozar de mis propios procesos mentales. Lo lindo de perderlo todo es que hacés las cosas de adentro ya que tenés nada más que perder. Eso para un artista es una gran posibilidad”, sostuvo sobre el proceso que le tocó experimentar en los últimos años. El músico destacó que todas estas vivencias uno las puede encontrar en las letras de sus últimas canciones.

Luego de sus dichos, el el exlíder de Bersuit Vergarabat tuvo que retirarse de los escenarios. Sus shows fueron cancelados. “La cultura de la cancelación es una una ingeniería social y psicológica. Quien piensa que los artistas tenemos que tener el mismo comportamiento que un juez o que un político se equivoca. Nosotros albergamos adentro nuestro a toda la humanidad en los aspecto más sublimes y oscuros. Me permito ser todo lo humano que hay dentro mío. Desde un criminal hasta una persona que puede dar la vida por amor, ambos están juntos adentro mío”.

Y agregó: “Cuando uno hace arte, de alguna manera, integra y expresa todo esos mundos para sanarlo. Tiene algo adentro y lo expresa para dejar espacio interior de limpieza y equilibrio. Es la posibilidad a las personas que lo escuchan también para sanar y expresar emociones, sentimientos, e ideas. Para eso está el arte y no para mostrarle al mundo que sos una gran persona. Si como espectador necesitas que el artista sea un ser perfecto, inmaculado y que no cometa errores, te estas equivocando. La posibilidad que tiene los artistas es conectan con su humanidad entera como es sin moral. Los otros no lo hacen y condenan a los artistas que lo hacen porque no se atreven a mirarse así mismos".

En agosto del año pasado, el Tribunal Oral en Criminal Federal N° 7 dio por resuelta su probation. Por su testimonio, que tuvo también otra serie desafortunada de graves manifestaciones, como “yo con 30 años te puedo enseñar un montón de cosas si tenés 13, te puedo desvirgar como nadie en el mundo”, Cordera había sido procesado por la justicia federal por el delito de “incitación pública a la violencia colectiva contra grupos de personas o instituciones”. La pena contemplaba hasta 6 años de prisión - y se le había dictaminado el embargo de medio millón de pesos, pero no se llegó a juicio.

El tribunal dio por concluida esa instancia ya que, tal como aseguró, el imputado cumplió con las actividades que le habían sido previstas y “modificó su gestualidad, tono y cadencia de voz” al asumir sus disculpas por las manifestaciones realizadas. Recordemos que el texto presentado para emitir su disculpas públicas había sido rechazado en una primera instancia por las autoridades.

El músico presentó a principios de septiembre su nuevo proyecto, formado de tres partes, “Cuerpo, mente y alma”. El público ya puede escuchar la primera parte de la trilogía: Cuerpo. Son cuatro canciones, “El baile de la libertad”, “El baile del error”, “El baile de los chivos” y “El baile del esclavo”. El 2 de octubre, el artista lo presentará en vivo, en el Teatro Gran Rex.

“Este nuevo material profundiza la mirada crítica de la época desde una propuesta de liberación afectiva. Haciendo foco en la desnudez como símbolo de lo esencial y la visión del marco de la naturaleza, como el espacio donde estar y a dónde llegar, propone que el encuentro sea la razón y no el temor. El baile un estado y la serena sonrisa un camino permanente aún en tiempos de confusión y dolor colectivo”, sostuvo Cordera en un comunicado.

Fuente: TN