El ambiente de bares, restó, confiterías y boliches ha crecido y se ha diversificado en ofertas y estéticas con shows en vivo, acústicos y minirecitales. Y con ello, el circuito nocturno para los músicos locales ha ido mutando y como así también, las propuestas artísticas. Algunos prefieren la vía independiente, donde cantautores, compositores e intérpretes sanjuaninos arman producciones originales que incluso llegan a presentar recitales conceptuales. Otros en cambio (sobre todo los que hacen sus primeras apariciones públicas) eligen realizar sus funciones sustentadas por reversiones o "covers" de obras de autores reconocidos, según el género, en el que se incluyen recitales "tributo" a figuras destacadas de nivel nacional o internacional. La oferta es variada y abierta para todos los gustos.

Sin embargo, una añosa polémica volvió a instalarse en el ruedo, a raíz de una publicación que el músico sanjuanino Fabricio Montilla hizo en Facebook, donde manifestó su molestia ante un espectáculo propio que no pudo concretarse en un local, dado que desde ese lugar se le solicitó interpretar "covers" y no canciones de autor.

Según el compositor y actor, el pedido respondía al criterio de "con el cover la gente se prende más". Montilla apeló luego a reflexionar "sobre la industria musical sanjuanina" y expresó que el camino es la "autogestión y acompañar a los espacios que acompañan y respetan a los autores cada uno con su criterio"; y a que "construyamos la escena que queremos habitar". La vieja discusión sobre la validez o no del cover y de la canción propia se reavivó. ¿Hay espacios para los artistas que trabajen la canción original? ¿Qué dicen los dueños de los locales? ¿Qué prefiere el público?



DIARIO DE CUYO consultó a propietarios de bares y a músicos que autogestionan sus shows. Algunos artistas tienen una postura firme de no traicionarse y defender su producción; otros buscan un equilibrio para sostenerse realizando diversas propuestas para adaptarse a cada circunstancia; mientras que hay empresarios y productores de eventos que valoran y promueven el talento local, pero a la hora de elegir y de gustos, los clientes son los que marcan el rumbo. Sin posiciones absolutas, pero con diferentes criterios, los actores se manifiestan de la siguiente manera.

EMPRESARIOS



Ariel Luluaga - El Palacio de la Milanesa



"En mi local le damos espacio a los músicos sanjuaninos que hacen canciones propias. Es una manera que ellos se hagan conocer. Tampoco impido que venga el artista que haga cover. Está Claudio Rojas, Valentina Posleman o Martina Flores que hacen versiones muy hermosas. En un momento, llevé bandas que empezaban haciendo covers que me rindió en ventas, pero no me gustó lo que tocaban. Está bien que algunos quieran ser masivos, pero me importa más el contenido de lo que propone".





Ignacio Krebs - Ilinca Restaurant



"Elegimos shows musicales de bandas que no tienen pistas grabadas y nada de karaoke o bases. Sólo acústicos con instrumentos amplificados. Valoramos a los cantautores y también a los que hacen covers bien interpretados. Ambos cumplen un papel importante para la cultura. Por ejemplo, hace poco, una pareja de 60 años celebró por primera vez escuchar reggae y otros jóvenes de 20 aplaudieron de pie un concierto de tango. Si la propuesta es de calidad, gustará siempre".







Eduardo Patinella - De la Ostia



"San Juan tiene un buen nivel de músicos. De hecho, muchos salen de la Escuela de Música y son excelentes. Tienen un don que se destacan por su voz o por tocar sus instrumentos. Pero el público, lamentablemente, prefiere el cover. Es lo que se consume y se toma a la música como un producto. Está de moda la cumbia y los mismos músicos se ven obligados a hacer lo que el mercado manda. Antes, había lugares como Hamburgo, que estaban de moda, pero no les daba lugar a nuestros artistas".





Juan Manuel Rojo - Estación Urquiza



"Trabajamos con mayores de 25 y 30 años en adelante. Tenemos una cartera de cantantes que son elegidos por la gente. Emanuel Fernández, Julián Díaz, Iracundos por Siempre, Fernanda Sánchez, entre otros. La gente prefiere que se canten canciones conocidas. No aceptan mucho cuando son temas propios. Fabián Barrera o Emanuel son muy buenos, pero deben mezclar uno propio, con tres de Ricky Martin, porque si no, la gente se aburre. Defendemos a los artistas sanjuaninos, pero el público le gusta cada vez más el cover clásico".





Nelson Desgens - Kaleido Resto Bar



"Trabajamos con covers y música propia de artistas locales como Roxana Porcelana. El artista que se anima a tocar temas propios es porque quiere diferenciarse del resto. Lo menos arriesgado para el productor de eventos es la banda que hace covers. Pero el público quiere divertirse, y es importante que la banda suene bien. En ese aspecto King of Banana, Quimeras Bro, Vía 66, hacen covers y son lo mejor de la provincia y la mejor banda de covers de Soda Stereo, la mendocina Boka Negra. El artista propone su repertorio siempre".