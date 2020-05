Un juego de palabras sirvió para establecer el Día de Stars Wars en todo el mundo

"Que la Fuerza te acompañe" dice la frase emblema de Star Wars, que alcanzó los cielos desde el universo cinematográfico creado por George Lucas. Y ese buen deseo expresado originalmente entre los Jedi se hace hoy más oportuno que nunca, sobre todo para los fanáticos de la saga. Es que muy lejos de los grandes encuentros, concursos de cosplay, maratones de películas al aire libre y manifestaciones varias que se hacían cada 4 de mayo, el "Día de Star Wars" -que se celebra hoy- tendrá festejos acotados a la televisión, redes sociales y transmisiones vía streaming, como todo lo que viene sucediendo desde el aislamiento social y obligatorio al que obligó la pandemia de Covid-19 en todo el mundo.



Para empezar, y los acólitos podrán tranquilamente saltearse este párrafo, el Día de La guerra de las galaxias, en criollo, se estableció el 4 de mayo de manera casual, podría decirse, ya que no marca en realidad ningún aniversario de la historia, personaje, creador ni nada por el estilo. Que la Fuerza te acompañe -frase que está en octavo lugar dentro de las 100 mejores frases de películas de todos los tiempos y ha sido usada en innumerables ocasiones- es en inglés "May the Force be with you" y a algunos fanáticos les sonó a "May the fourth be with you', es decir Que el cuatro de mayo te acompañe. Ese juego de palabras se atribuye a la felicitación que recibió el 4 de mayo de 1979 Margaret Thatcher, "la dama de hierro", cuando fue nombrada primera ministra en el Reino Unido: "May the 4th be with You, Maggie" (unos aseguran que la publicó el London Evening News y otros, que se la dijeron los correligionarios). En fin, eso fue todo y así quedó establecida la fecha y ratificada por miles y miles de galácticos alrededor del mundo, que ahora harán lo que puedan para que el festejo no decaiga bajo las garras del Covid-19.

Punta de lanza. Disney+ encabezará los festejos, con una programación que incluye la última película de la saga y series satélites como The Mandalorian; aunque aún no está disponible en Argentina.



En principio tendrán la gran alianza -y consuelo- de la productora detrás de la saga, Disney. Su brazo Disney+ (que lamentablemente no ha llegado a Argentina todavía) será la punta de lanza hasta con un cambio de diseño propio. El servicio de contenidos bajo demanda pondrá hoy a disposición de los galácticos un tríptico fascinante: Por un lado, la última película, El ascenso de Skywalker, estrenada a fines del año pasado y subida a la plataforma dos meses antes de lo previsto, justamente a causa del confinamiento. Por otra parte, el final de Disney Gallery: The Mandalorian, con un imperdible detrás de escena. Y finalmente, la aclamada serie de dibujos animados Star Wars: The Clone Wars, cuya última temporada termina explicando lo que derivó en La venganza de los Sith.



Pero también habrá muchas otras actividades online y algunas muy interesantes, como por ejemplo las que propone una liga internacional de comiqueros para hoy y mañana, con capítulos, películas y juegos. Según promocionan, ingresando a emcity2020.com/force podrá disponerse del cronograma completo, que también incluye charlas y vivos.



Sí, lo sabemos, guerrero. La celebración no será igual desde el cautiverio, es cierto, pero lo importante es que finalmente será, porque la Fuerza estará contigo hasta que todo esto pase.