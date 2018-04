La ex Gran Hermano subió una foto dando de mamar a su hijo donde se la ve semi desnuda y las críticas le llovieron en las redes. Ximena Capristo hizo su descargo. "No me parece una foto obscena bajo ningún punto de vista. Me pareció una imagen re linda y por eso la posteé. No todo el mundo te quiere, algunos te critican y otros no... No estaba desnuda, no se ve nada", dijo sobre su foto en Instagram.