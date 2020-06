Rodrigo Bello en el rol de Fileto, el hombre esclavo de la tecnología digital.

Ver teatro en streaming es otra manera de entretenerse desde casa. Y si además la temática tiene que ver con lo que se vive en estos tiempos, eso de distancias y las pantallas, puede ser aún más interesante. Es lo que ofrece Casi Humano, unipersonal protagonizado por Rodrigo Bello, quien también está en la dramaturgia junto a Daniel Casablanca, a cargo de la dirección.



"La obra teatral que anticipó la pandemia" -que alcanzó a estrenarse antes de la cuarentena y luego viró a show online- aborda a un hombre que habita y trabaja en una colmena de trabajo digital esclavo, bajo órdenes de una plataforma de inteligencia artificial. Para protegerse, apela a sus recuerdos y a la naturaleza, a través de sus sueños. Entonces comienza a revelarse contra esa vida parece más una cárcel que un hogar.



"Cuando apareció el confinamiento nos dimos cuenta que la obra tenía mucho en común con la vida actual. Es una obra obra que tiene momentos de comedia, de drama, de melancolía, como tenemos todos en esta nueva forma de vida. Y tiene esto de la dicotomía entre la tecnología y la naturaleza", comentó a DIARIO DE CUYO Rodrigo, quien algunas veces se sorprende a sí mismo actuando como el personaje que creó. "Es una obra muy poética también, con textos de Calderón de la Barca, de Shakespeare, de Pezoa; y que tiene un mensaje esperanzador, pensar que la salida es por el lado de los recuerdos, de la naturaleza, para volver al eje de cada uno", agregó Bello, conciente de que este formato permite una proyección y un contacto más global. "Está claro que no es lo mismo la obra online que el teatro presencial y su ritual, son diferentes formas de encuentro y no sé adonde va a migrar todo esto, pero hay que pensar en estas nuevas formas, no nos podemos quedar sin crear", sostuvo.



La obra se puede ver los domingos 14 y 21, a las 18 hs, en Youtube.com La entrada cuesta $500 y el ticket se adquiere ingresando a www.comedia.com.ar Finalizada la obra, habrá una charla en vivo con director y actor, sobre el proceso creativo.