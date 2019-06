"Mucha gente se sentirá identificada con los personajes porque se plantean varias problemáticas y las transformaciones se dan entre chiste y chiste, que en la obra se verán reflejadas con emoción y reflexión", expresó Villanueva Meyer.





Es el día más importante y crucial en la vida de Lola, llega el momento de dar el sí, es el día de su boda. Y aunque todo esté listo para dar el gran salto a la felicidad, de repente... aparece la duda. "Me caso... y si no me caso?"... En un mundo cambiante en el que las relaciones se vuelven un producto con fecha de caducidad y las emociones se actualizan o "downgradean" como si fueran una aplicación de celular, qué es ser mujer se vuelve en el dilema existencial y qué rol se quiere tomar, se convierte en una posibilidad.



Es el planteo de "7Mujeres", la comedia dramática del grupo concertado de actrices del taller dirigido por Marcelo Villanueva Meyer, que hace su primera puesta en vivo esta noche en la Sala Z. La acción y decisiones que tome Lola, rodeada de la madre, la abuela, una hermana hipocondriaca, otra adicta a la tecnología, su mejor amiga y la wedding planner, juntas desatarán el caos, como si abriesen la caja de Pandora para derrumbar los mandatos culturales de la sociedad patriarcal, con risas, emociones y mucha comicidad. Las fantasías, ilusiones, temores y los miedos. El deseo, la sexualidad y los ideales, fluyen en los personajes en una puesta escenográfica minimalista y dinámica, con un fuerte trabajo expresivo a partir de las interpretaciones de Cecilia Mendoza, Analía Reta, Alicia García, Eva Camus, Belén Vega, Yesica Castro y Flor de la Fuente.



La obra, escrita por los mexicanos Juan Ríos y Humberto Robles, surgió como una de las cuatro propuestas del grupo avanzado del taller, que viene articulando su formación teatral hace dos años. "Planteamos las visiones que tienen la mujeres en sociedad, en los preparativos de la boda, cada personaje va determinando el conflicto. Mi manera de trabajar como director, fue darles la libertad para que desarrollen su personaje como más cómodo les resulte y en ese sentido, tuvieron carta abierta para amplificar, errar y hasta sentirse a gusto con el papel. Porque entiendo que no soy un dictador arbitrario que les ordene lo que yo quiero; y mis intervenciones son muy pocas y sólo en cuestiones técnicas", opinó el director Meyer. El estreno es esta noche a las 22 en Pedro Echagüe 451 oeste. Entrada general: $200.