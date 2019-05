La sanjuanina Edda Bustamante estuvo el martes pasado en Flor de tarde, el programa de Flor de la V en Ciudad Magazine, e instaló un debate al afirmar: "Cuando vos tenés un bebé, le miran a ver si tiene órganos masculinos. Si son órganos masculinos, es varón".

"Si hay una persona autorizada para hablar, soy yo. Toda mi vida me sentí mujer. Me pueden creer o no. Pueden tomarlo o no", intervino De la V tras escuchar el pensamiento de la actriz.

Este jueves, en Los ángeles de la mañana, Bustamante se refirió a sus dichos y Ángel De Brito le hizo una pregunta bien concreta.

“¿Qué ves cuando ves a Flor de la V?, ¿ves a una mujer o a un varón?”, quiso saber el conductor. "Yo veo a una mujer", afirmó Edda.

"Porque eso es, quizás, lo que no se entendió", opinó De Brito."Chicos, seamos libres, amemos como queramos. Yo veo y leo mucho, el sufrimiento de la gente no me interesa. Me interesa la felicidad. Si sos un mono que se cree orangután, te voy a decir ‘qué genial’, mientras vos lo creas. Eso es lo que le da transparencia a la sociedad, que es lo que necesita para tener una coherencia en los tiempos que estamos viviendo", sostuvo la actriz.

"¿Y que ves cuando ves a Lizy Tagliani?", indagó Andrea Taboada. "No sé quién es. No veo tele, chicos", cerró Edda.