No hay dudas de que Jorge Viñas es uno de los máximos referentes del folclore cuyano. Y como tal, el respetado cantor, compositor y guitarrero será uno de los protagonistas de la primera edición del festival Celebrando la Cuyanía, que a partir de esta noche y hasta el sábado, con exponentes de la región, tomará cuerpo en el Auditorio Juan Victoria (ver aparte). Nacido en 1944 en Tunuyán (Mendoza), ya con logros en su haber se instaló en Buenos Aires en los '70, desde donde -y con manifiesta coherencia artística- continuó bregando por el folclore de la región. Grupos, actuaciones solistas, festivales, presentaciones y reconocimientos nacionales e internacionales; además de composiciones propias interpretadas por famosos artistas -desde Mercedes Sosa a Los Chalchaleros, pasando por Lito Vitale, entre otros- fueron sumando al haber de Viñas, académico consulto de la Academia Nacional de Folclore. Con todo ese bagaje, el baluarte cuyano se prepara para volver al Auditorio "después de muchos años", con ganas de rencontrarse con viejos amigos y colegas; y con entusiasmo por este encuentro que ve con buenos ojos. Antes de su actuación (mañana) y de su participación en una charla debate (el viernes por la tarde), el creador de clásicos como La tonada es así (con López Riverol), Cada vez que te nombro Mendoza y Sanjuanina de sol (con Ismael Guerrero), por citar algunos, dialogó con DIARIO DE CUYO.



- ¿Qué le pareció la convocatoria al nuevo festival cuyano?

- Bueno, sabrán o se darán cuenta de la obra que he desempeñado durante tantos años defendiendo nuestra cultura con mucho sacrificio desde Buenos Aires, que he cumplido a rajatablas, dando incluso conciertos en el Congreso de la Nación para refrescar a los legisladores el amor por nuestras cosas; además de logros increíbles como que ya más de quinientos intérpretes hayan grabado mis obras... Puede sonar medio egocentrista, pero no lo es, simplemente se trabajó mucho y se gastaron muchas suelas de zapato. Es un trabajo sostenido de más de 50 años y creo que por eso he sido convocado...



- Marcará su regreso al Auditorio y con la bandera de la cuyanía flameando...

- Sí, es volver a lo que representa lo que uno ha sido a través de la historia. Yo ya tengo 77 años, lo cual me da cierta seguridad en lo que uno va a mostrar y decir, sobre todo después de haber estudiado con grandes maestros como Alberto Rodríguez Escudero, en el Instituto de Investigación y Divulgación del Folclore Cuyano, donde iba también la señora Julia Vega, "La alondra de los valles huarpes", para escuchar las cosas más antiguas que ese hombre había investigado en lugares inhóspitos. Yo tenía el reservorio del lugar donde nací, el Valle de Uco, pero iba a los grandes maestros porque eran las personas que sabían más, las fuentes. Tuve esa suerte de estar con ellos, con Tito Francia, que junto a Tejada Gómez generaron El nuevo cancionero; Palorma... Después nos seguimos encontrando en Buenos Aires, tocábamos, cantábamos y recordábamos las cosas maravillosas que nos dio nuestro reservorio natural, que fue Mendoza, San Juan y San Luis; San Juan, San Luis y Mendoza, San Luis, San Juan y Mendoza...



- Y que ninguna se ponga celosa...

- (risas) ¡Pero claro! Yo he tenido en San Juan historias maravillosas, incluso creo que va a ir al festival uno de los amigos dilectos de mi vida, el señor Ramón Rivero, que ahora está viviendo en el Valle, un gran compañero en mi carrera; también soy muy amigo de Ricardo Ochoa que vive en Buenos Aires; y tantos más. He compuesto para San Juan, hay una obra que quiero muchísimo que es Sanjuanina de sol, cantada por todos lados; y conozco a todos los intérpretes de allá, tienen guitarristas importantes como Marcelo Villegas por ejemplo. Y he estudiado la historia, soy un amante de Buenaventura Luna, de Carlos Montbrun Ocampo, que lamento que no lo han llevado para que descanse en su tierra... Ustedes tienen mucha gente que está haciendo muy bien las cosas... Bueno, se ve que ya los años se han venido encima, entonces tengo mucho para contar...



- Y con todo ese bagaje... ¿Qué piensa de la difusión que tiene el folclore cuyano a nivel nacional?

- Creo que va a tener que haber un esfuerzo muy grande en las áreas de cultura de toda la región. Así como los chamameceros lograron llegar a todo el país y que sea protegido como patrimonio de la humanidad... ¿Alguna vez lograremos nosotros ese objetivo? Hay que luchar mucho. Creo que esto que hace en San Juan el paisano Rolando García Gómez, este puntapié tan importante para la difusión en el Auditorio Juan Victoria, es una de las cosas que se tienen que ir generando en la región, pero no surge por generación espontánea, hay que gastar mucha suela de zapato...



- Históricamente los cuyanos han gastado suela. ¿Será que no fue de manera sostenida y firme en el tiempo?

- No hemos tenido continuidad. Mire, cuando me vine a Buenos Aires, con mi esposa y mi hija, fue a vivir en una pieza de una pensión porque no había más dinero, no veníamos armados. Hoy para poder asentarse acá y alquilar un departamento, tiene que hablar de más de 30 mil pesos por mes... ¿cómo se viene un muchacho con sueños a Capital?



- ¿Cree que es necesario tener presencia en Capital?

- Y sí, más en aquella época, que las grandes compañías discográficas y las editoriales estaban acá... Ahora tal vez puede ser distinto con los nuevos medios que hay...



- Así y todo, el folclore cuyano no es fuerte en los festivales nacionales, ni hablar de la tonada...

- El problema de la tonada es que no es bailable y puede ser una contra en ese sentido. La tonada es para escuchar, para ver qué es lo que dice y eso requiere de un público que vaya interesado en escuchar y aprender. Pero sí tenemos la cueca, que sí se baila y por eso ha tenido más éxito, como Calle Angosta por ejemplo...



- ¿Los festivales provinciales suplen de algún modo esa ausencia en los nacionales?

- Las grandes difusoras y empresas se deciden por alguien y bueno... ¿Cómo compite uno con eso, no? Pero creo que mientras estén vivos y no pierdan el rumbo, estos festivales son necesarios...



- ¿Los grandes festivales nacionales, las productoras, las discográficas reparan en los festivales provinciales, en sus figuras?

- Hubo una época... pero generalmente no lo están haciendo...



- Antes habló de un esfuerzo de áreas de cultural de la región. ¿Lo considera imprescindible?

- No va a poder ser de otra manera, porque los artistas en forma solitaria no tienen la fuerza necesaria; aunque de todas maneras tengan que seguir trabajando con la vocación muy concentrada, porque nadie les va a regalar nada. Tiene que haber convicción por lo que uno hace y prepararse; sacarnos ese egocentrismo y en vez de atacar a los otros, aprender de los otros. Sumar a lo positivo. No hay que menoscabar lo nuestro. Nosotros somos un todo que tiene que estar unido para que funcione. Cuyo tiene que ser un todo... ojalá que nos escuchen.

ESTA NOCHE

Las actuaciones serán en la sala del Auditorio Juan Victoria, desde las 21 hs, entrada gratis.

Dúo Terruño (San Juan), Raúl Rizo (San Juan), Daniela Calderón (San Luis), Claudio Rojas, con tributo al dúo Pelaitay-Rojas (San Juan), Jonatan Vera Trío (San Juan), Dúo Mínguez-Barboza (San Juan). Conducción: Pascual Recabarren y Jorge Darío Bence.