Salvaje para ir a la cama



La panelista de LAM, Yanina Latorre, aseguró que piensa que es mejor tener "sexo salvaje". La panelista aseguró que a ella le gustan los albergues transitorios: "A mí me gustan los telos, el espejo arriba, las cositas...", expresó. Sin embargo, Cinthia Fernández la interrumpió: "¡Ay, son sucios!". Pero Yanina retrucó: "¡No me importa! Es sexo, sexo salvaje. Yo no me baño para darle a la matraca, ni me perfumo".



Pelea sin cuartel

con Listorti



José María Listorti dijo que podrían levantar el espectáculo de Antonio Gasalla y Marcelo Polino en Mar del Plata desde su ciclo, "Hay que ver", El Nueve. "Aparentemente, parece ser que en febrero pegan la vuelta, cosa que nos pone muy tristes". entonces desde Radio Mitre, Polino contraatacó con dureza: "Ubico a Listorti, un cuatro de copas, un cag...n. Tanto jugo loco lo dejó más estúpido de lo que es", disparó enojado.



>



El palito de Rial a Mónica



A pesar de haber trabajado por años en el mismo canal, Jorge Rial y Mónica Gutiérrez mantuvieron importantes diferencias. Tras conocerse su cancelación de El Trece, El intruso aprovechó para rematarla con una indirecta fulminante, por Twitter para celebrar los 20 años de su programa en América: "Medio en joda dije que iba a hacer la película de #Intrusos20Años. No estaría mal, en medio de tantos programas que aguantan un mes".



Falleció un histórico del teatro argentino



Hugo Urquijo falleció repentinamente ayer. El director teatral estaba en su domicilio acompañado por Graciela Dufau, su esposa, quien no soportó la situación y tuvo que ser internada de urgencia en el Sanatorio de Los Arcos. La artista ya fue compensada. Urquijo dirigió más de 50 obras de teatro, entre las que se encuentran algunas de reconocidos autores, como Anton Chejov, Tennesse Williams, Pacho O'Donnell y Patricia Suárez.

>



Un exorbitante pedido en euros



La abultada cifra que pidió la hija de Catherine Fulop, Oriana Sabatini, dificulta su llegada al certamen del Bailando. Instalada en Turín, Italia, junto a Paulo Dybala, la cifra que habría pedido tendría que ver con el lujoso estilo de vida que lleva allí. Claro, la suma sería de 1 millón 300 mil pesos y sumado a eso, la exigencia de su propio equipo de estilismo, peluquería y maquilladora. Por si fuera poco, quiere cobrar en euros.