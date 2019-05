Tarantino pasó por Cannes



El controvertido realizador mostró en el Festival de Cannes ayer su nuevo film Once Upon a Time in Hollywood, junto a los integrantes del elenco Brad Pitt, Leonardo DiCaprio y Margot Robbie. El director de Pulp Fiction compite por la Palma de Oro con su novena película. Tarantino logró ingresar a la competencia a último momento gracias a que se apuró a terminar de editarla. En un mensaje difundido por los promotores de la película antes del estreno, Tarantino pidió a los críticos que no la arruinen con ningún "spoiler".



El circo será película



La compañía Cirque du Soleil anunció que llevará al cine historias inspiradas en los personajes y el extenso catálogo creativo del famoso circo canadiense. El presidente y director ejecutivo de Cirque du Soleil Entertainment Group, Daniel Lamarre, junto al fundador de Rideback, Dan Lin, encabezan el proyecto.





Reina del norte, enojada con fans



Sophie Turner, la actriz que personificó a Sansa Stark en Games of Thrones, se molestó con la petición de un millón de firmas para volver a filmar la temporada que acaba de concluir, disconformes con el guión. "Creo que es una falta de respeto para el equipo, escritores y cineastas que han trabajado incansablemente durante 10 años y 11 meses en la última temporada. Mucha gente trabajó muy duro en esto, y para que la gente sólo maltrate su trabajo porque no es lo que quieren ver, es simplemente una falta de respeto", soltó la británica.