¡Qué fin de semana para Juana!

La actriz tuvo un finde recargado. El sábado, tras los cuestionamientos que recibió al preguntar sobre si el presidente Alberto Fernández terminaría su mandato, Juana Viale se disculpó con unas frases de Jorge Luis Borges. Y, ayer, sorprendió al biólogo molecular Estanislao Bachrach. "¿Yo te puedo decir 'Estani' si vos me decís 'Juani'?', le consultó en un divertido acto que puso colorado al científico.



Hizo pública su desvinculación



Luego ser internado de urgencia tras sufrir un cuadro de sepsis y neumonía hace poco más de un mes, mientras se recupera en su hogar, Chiche Gelblung anunció su salida de Polémica en el bar (América). Respecto a su decisión, el periodista confesó: "Ya no me sentía cómodo". "Tiene un perfil raro ahora. Está muy artístico y poco polémico". "Las nuevas ondas del mercado dicen otras cosa a veces", aseguró.



Ya les dieron el alta en la clínica



María Fernanda Callejón, su esposo, Ricardo Diotto, y su hija Giovanna debieron ser internados de urgencia en el sanatorio La Trinidad, en la tarde del sábado, tras inhalar monóxido de carbono en su casa. Fuera de peligro, ayer, abandonaron el nosocomio, todavía shockeados por la situación que padecieron, aparentemente, por una estufa de tiro balanceado que, recientemente, instaló un gasista matriculado.



Flavio, en medio de la crisis



Atravesando una dramática etapa económica debido a la pandemia, como todos los argentinos, Flavio Mendoza confesó que tuvo que vender su departamento. El coreógrafo y productor reveló en el envío Polino Auténtico, de Radio Mitre, que junto a otros colegas buscan que se apruebe un protocolo de seguridad para regresar de alguna forma al rubro teatral. "Ya no se puede sostener, necesitamos trabajar de alguna forma. Hay gente que se está muriendo de hambre", sentenció.





Contundente con las críticas



"Hago lo que quiero", escribió en las redes Cande, la polémica hija de Marcelo Tinelli. Molesta por los comentarios negativos que recibió de los usuarios por su osado cambio de look, la joven cantante no pudo evitar responder.

"Bebés, me importa CERO lo que dicen". "Si quiero mañana me hago la cara de pepe grillo. Sigan criticando que me dan importancia y me iluminan", publicó en Instagram.