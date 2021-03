Acaba de debutar en la renovada Radio Metro formando parte de Un día perfecto. “Hacer radio era lo que necesitaba en este momento de mi vida, con todo lo que me está pasando”, confiesa Dalma Maradona a LA NACION, aún movilizada por haberse cruzado hace minutos con el profe Fernando Signorini, una de las personas que tuvo a su cargo la preparación física de Diego Armando Maradona en su época de esplendor deportivo.

La hija del hombre más idolatrado del mundo disfruta de esta nueva posibilidad expresiva, diferente a la comunicación que entabla con el público cuando interpreta un personaje de ficción. “La actriz está ahí y si aparece un personaje que pueda hacer en el programa, será divertido. La radio es un lugar de comunicación que estoy experimentando, soy muy nueva en esto, pero me encanta”, reconoce mientras se dispone a la charla en un living cercano a la terraza desde donde se emite el programa, en el barrio de Colegiales. Durante el extenso diálogo no dejará de nombrar en presente a ese padre llorado.

-Transitar el duelo por la muerte de un padre es siempre doloroso. Que sea una figura del rango único de Diego Maradona hace que el duelo sea público. ¿Eso complejiza el dolor o el apoyo de la gente se convierte en un sostén emocional?

-Hay mucho amor, pero también es cierto que todo el mundo opina sin tener idea. En estos días salieron unos audios horribles, pero también, de alguna forma, avalan todo lo que nosotras venimos diciendo desde hace mucho tiempo.

-¿Cómo tomaste esos audios que pusieron en blanco sobre negro el tipo de vínculo de tu padre con su entorno directo y desnudó qué pensaban y cómo actuaban los profesionales que, supuestamente, estaban a su lado para protegerlo y acompañarlo en sus tratamientos de salud?

-Si me preguntás a mí, hubiera preferido que no salieran a la luz, pero sí que los tenga la Justicia para que haga lo que tenga que hacer. Yo no necesito que nadie avale lo que viví y sé que fue real, pero también es un golpe de realidad que nosotras no decidimos. Los audios que tiene la Fiscalía salen a la prensa, no sé... es muy difícil. No tengo ganas de escuchar cómo maltrataban a mi papá. No tengo ganas. Sé que sucedía, traté de hacer todo lo que estaba a mi alcance, a veces me fue mejor y otras, no. Pero no tengo ganas que esto... a este nivel, es muy doloroso, muy doloroso. De todos modos, trato de no ver mucho, pero entiendo que opinar también es el trabajo de la gente. Hay programas enteros que se basan en “que hubiera sido si...” y no tienen idea. Nosotras, cuando estábamos con mi papá, no necesitábamos subir una foto a las redes o contar que nos habíamos encontrado. Nuca fue así. De hecho, en un momento de mi vida, cuando sentí que se metieron tanto y que todo el mundo opinaba, me preguntaban y yo decía: “No hablo más”. Había algo que me lo quería guardar para mí. “No lo ve nunca más”, fantaseaban. No era así, lo que pasa es que no se enteraban. Son decisiones.

-Está circulando una convocatoria para que la gente se manifieste y pida justicia masivamente, algo peligroso en tiempos de pandemia. Tu hermana apoyó esa iniciativa.

-Tengo entendido que es una marcha a la que convocan los fanáticos de mi papá y Giannina apoyó esa movida porque se trata de un pedido pacífico de justicia. Me parece que está bueno, aunque al día siguiente de la marcha no se va a solucionar nada. Ya nos adelantaron que los procesos judiciales tienen tiempos que son imposibles para un familiar que está esperando que se haga justicia. No soy yo la primera que lo pide, existen casos tremendos donde la gente está esperando a la Justicia, como esperamos nosotras. Porque sea Maradona, no se resolverá a los dos días. Esperamos como un montón de madres, padres y familiares que piden justicia por cosas terribles. Sentimos que a nosotras nos sucede lo mismo.