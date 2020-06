Luego de haber manifestado públicamente, primero en Twitter y luego en Intrusos, su intención de conseguir el nuevo número de teléfono de su papá, Dalma Maradona contó que finalmente lo logró. Sin embargo, dio a conocer un inconveniente que tiene y por el cual no puede hablar con Diego Maradona: él la tiene bloqueada.

"Gracias por la nota de ayer. Mi papá ‘recuperó’ su número solo que ahora estoy bloqueada. No voy a parar pero igual muchas gracias por la ayuda. Son de manual", escribió la actriz en Twitter.

Una de las que respondió a la publicación fue Analía Franchín, expareja de Guillermo Coppola, que supo ser representante e íntimo amigo de Maradona: "¿Y si llamas de otro teléfono? Capaz es una pregunta re bolu", le indicó, a lo que la joven respondió: "Es que así me di cuenta que había 'recuperado' el número y que ¡yo estaba bloqueada! El tema es que no creo que atienda un número que no conoce o no tiene agendado".