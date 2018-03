El viernes por la tarde, Dalma Maradona (30) y Andrés Caldarelli (31) se casaron por Civil en medio de un gran operativo para despistar a la prensa. Después de firmar la libreta roja, Dalma habló con Los Ángeles de la Mañana y contó sus sensaciones: “Salió increíble, fue hermoso. Entré por la entrada en la que estaban ustedes los periodistas y no nos vieron”, dijo risueña.

El casamiento por Civil tuvo un gran ausente: Diego Armando Maradona. Y la actriz explicó por qué su famosísimo papá no dijo presente: “Cuando viajé (a Dubai, donde Maradona es entrenador técnico de Al Fujairah) le conté las fechas. Me dijo que estaba todo bien, pero que él no se podía pedir los dos partidos. Podía pedir uno solo, tenía que elegir una de las dos fechas y quedamos en que prefería venir el 31”, haciendo referencia a la gran boda que tendrá lugar este sábado 31 de marzo.

"Hablé con mi papá, todos opinan como siempre y yo no digo nada más. Hablo con mi papá y listo"

Justamente, una de las dudas que rodean al casamiento es si Diego irá o no, ya que meses atrás amenazó con “pegar el faltazo” si su novia Rocío Oliva no estaba invitada.

¿La va a llevar Diego a Dalma al altar? “Yo creo que sí”, respondió dubitativa la joven. Y agregó: “Hablé con él, todos opinan como siempre y yo no digo nada más. Hablo con mi papá y listo”.