Desde que salió de Gran Hermano (Telefe) la vida de Daniela Celis cambió por completo. La joven de 26 años recibió un sinfín de oportunidades laborales, que obviamente no dejó pasar. Entre ellas, se encuentra participando de un programa por streaming, Fuera de joda, junto a algunos de sus excompañeros del reality show. Lucila la Tora Villar, Nacho Castañares, Julieta Poggio y Pestañela forman parte del ciclo de Telefe.

Por otra parte, su relación sentimental con Thiago Medina que no estaba del todo afianzada, terminó de consolidarse hace unas semanas cuando Pestañela reveló que estaba embarazada. Al aire de Fuera de joda y con la periodista Pilar Smith invitada al estudio, Daniela contó que iba a ser mamá. Luego, la sorpresa fue aun más grande cuando la joven contó que estaba esperando gemelos.

Si bien en un comienzo Thiago no se había expre sado acerca del embarazo de su novia y hasta se especuló con que podían estar distanciados, con el correr de los días se manifestó muy contento y feliz de esperar a los dos bebés.

A partir de entonces, Pestañela comenzó a compartir su día a día por sus redes sociales. De este modo, contó su experiencia durante estos primeros meses de embarazo. Y en uno de esos videos se la pudo ver bailando el tema de Shakira “Waka Waka” junto a su novio. Con la panza al aire, que ya es notoria durante el primer trimestre, Daniela dejó entrever una noticia: podrían ser trillizos en lugar de gemelos.

“Cuando me dicen que pueden ser tres bebés por el tamaño de mi panza, que se puede estar escondiendo uno atrás del otro”, escribió en el video que musicalizó con la canción que hizo Shakira para la Copa del Mundo 2010. Un fragmento del tema dice: “La presión se siente”. De inmediato sus seguidores comenzaron a preguntarle si esto era así. Y su videoclip superó los 2 millones de vistas, con auspiciosos deseos de felicidad por parte de sus fans.

Hace unas semanas, Daniela estuvo invitada al programa de Georgina Barbarossa, por Telefe. Al aire de A la barbarossa, Pestañela contó los nombres que venían pensando junto a Thiago. “Es difícil conseguir uno y tenemos que conseguir dos”, dijeron juntos. “Tenemos una lista de nombres, de hombres y mujeres, nos gusta que sean cortitos”, explicaron mientras dejaban ver su entusiasmo por la llegada de los pequeños.

Más adelante, revelaron los nombres que más les gustan a los dos. “De nenes tenemos Ivo y Teo. Y de nenas, Thiago está enamorado del nombre Roma”, reveló Daniela, aunque aclaró que este último no le gusta mucho porque siente que está muy usado. “Está quemado”, dijo y agregó otros nombres que tienen en mente. Laila, Geme, Amelie y Aimé, son otros de los que tienen en la lista para los bebés que están en camino. Aunque ahora si esta noticia llegara a confirmarse, tendrán que pensar en uno más.

Cabe recordar que cuando Dani contó que estaba embarazada se emocionó mucho sobre la posibilidad cierta de convertirse en mamá. En ese momento, al aire explicó: “Es muy difícil que la vida te cumpla todo lo que vos querés. Sí, voy a ser mamá y tengo algo más para decir, resulta que no me encontré con uno, me encontré dos”.

Más tarde, cuando ya se descomprimió la situación y ante las risas de sus compañeros, destacó a quiénes elegirióa como padrinos y madrinas de sus hijos. “De madrina elegiría a Ju (Poggio) y de padrino a Nacho (Castañares)”, destacó sin dudarlo.