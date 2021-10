Darío Barassi vivió un particular e incómodo momento mientras estaba al aire de 100 argentinos dicen, el programa de entretenimientos que conduce por la pantalla de El Trece y del cual suelen convertirse en virales distintas situaciones que suceden en cámara tanto entre los participantes como del propio animador.

Tal es el caso que el también actor buscó interactuar con un joven concursante mientras esperaba la respuesta a una de las preguntas que había hecho, pero terminó poniéndose incómodo. Su intención, claro, fue buena: le remarcó al concursante sobre uno de sus lunares. No obstante, el hombre le aclaró que en verdad había tenido que removerse dicha marca por sugerencia de su médico aclarando que la intervención no había sido estética sino por salud.

De inmediato, y apelando a su característico sentido del humor, el conductor se tocó la oreja, en donde lleva puesta la cucaracha -como llaman al dispositivo a través del cual la producción se comunica con él- y le reprochó a uno de sus productores por no ayudarlo a salir airoso de dicha conversación. Aunque tampoco hacía demasiada falta ya que el participante en ningún momento expresó incomodidad en dicho diálogo. “Remando un momento de m.... Y vos, Mariano, cuando me tenés que corregir: ‘pa, pa, pa...’. Cuando me ves hundido me dejás solo”, le dijo al productor mirando a cámara y tocándose la cucaracha.

En otro tramo del programa, el conductor tuvo otra situación incómoda. Esta vez, con una participante que realizó un comentario y descolocó a Barassi. Fue luego de que en la pantalla mostraran una imagen del David de Miguel Ángel y que el animador pidió que lo observaran con extrema atención para poder responder de manera correcta. Entonces, el abogado lanzó un comentario contra su producción. “Me vendieron uno tan trucho que me vino con…”, aseguró sin llegar a terminar la frase en la que hacía referencia a la apariencia física de la escultura.

“... un pene muy grande”, decidió responder la jugadora sorprendiendo así al propio conductor, quien abandonó el estudio y se escondió detrás de uno de los paneles de la escenografía. Necesitó unos segundos para reponerse y regresar a su lugar, aunque todavía impresionado por el comentario de la participante. “Después pretendo que superemos a Iván”, bromeó Barassi haciendo referencia a Iván de Pineda, con quien compite por el rating: el ex modelo está a frente de Pasapalabra por Telefe a la misma hora.

Con la intención de dar por finalizado el tema, el animador pidió que de ahora en adelante se utilizara el término “pirulín” en lugar de “pene” para seguir refiriéndose a la escultura que luego llevaría a la respuesta de ambos participantes. Y el programa siguió con total normalidad, entre preguntas y comentarios divertidos.