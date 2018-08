A Susi no le gustó nada

Susana Giménez está molesta con la forma en la que la representaron en la serie sobre Sandro, y se lo dijo a China Suárez, quien la interpretó. "Decía cosas fuera de época, "mi amor, mi amor", y yo no había empezado con la televisión. No decía "mi amor" ni nada. Mi parte en el libro no estuvo bien (...) Lo hablé con la China y le dije', contó a Perfil la diva, expectante por cómo la harán en la próxima miniserie sobre Monzón.



Blanqueado y cachondo

Jimena Barón ya se muesta sin pruritos con su nuevo amor, post Delpo, el actor Rodrigo Romero, con quien se conoció filmando la biopic del fallecido cantante Rodrigo Bueno, "El Potro'; encarnado por el muchacho, mientras ella hace de Marixa Balli, que tuvo un romance con él. Rodrigo la acompañó en su paso por Mendoza, de gira con La Tonta, y ella mostró imágenes del back, donde ambos se muestran muy mimosos en el camarín.



¿Ya pasaron las tormentas?

Luego de ser escrachado por Natacha Jaitt, Diego Latorre celebró 24 años de matrimonio con Yanina. Ella le dedicó un extenso post, que entre otras cosas dice "Mi amor sigue intacto y sabés que incondicional. ¡Siempre voy a estar! Porque sólo nosotros 2 sabemos todo lo que pasamos juntos y lo difícil que es superar todo. La fácil es tirar todo lo construido, pero nosotros la luchamos". Él sólo puso: "Sos la mejor esposa y madre de todas'.



Flamante mamá y sin pareja

"La traición, la mentira y la infidelidad son cosas que no puedo perdonar', dijo Andrea Estevez a Infama, sobre el por qué de la separación de Juan Manuel García, su pareja y padre de su beba de tres meses, que nació en Estados Unidos. "Se rodeó de amistades que están en una etapa inmadura y esa inmadurez lo fue arrastrando', agregó desolada la actriz y vedette, que finalmente regresara sola al país, con su hijita Hannah.