Quiere ser Catwoman

Los fanáticos de Vanessa Hudgens han lanzado una campaña para que su ídola sea elegida para interpretar a la próxima Gatúbela, que quizás vea la luz en la nueva versión de Batman dirigida por Matt Reeves. La propia actriz se sumó a la idea y dijo que sería el papel de su vida. Hasta ahora la misteriosa Selina Kyle fue interpretada por Michelle Pfeiffer, Anne Hathaway y Halle Berry.

Actriz famosa, madre realizada

Charlize Theron acaba de referirse a su rol de madre. La australiana adoptó en solitario a las pequeñas Jackson (7) y August (3). "Me encanta ser madre y ejercer el rol. Cuando me decidí a serlo, estaba claramente preparada. Si me muriera mañana, podría decir que lo haría en paz", dijo la estrella de Hollywood a la revista Marie Claire.

Extraña el anonimato

A través de Youtube, el 5 de junio estrenarán un documental sobre Maluma. "Extraño salir a comer un perro caliente por ahí, tranquilo", confesó Maluma en una entrevista reciente, reflexionando sobre el anonimato, justo antes de que se conozca el ascenso a la fama del colombiano que no puede dar un paso sin que cientos de fanáticos lo rodeen.

De criminal a policía

Najwa Nimri compartió en su Instagram las primeras imágenes de ella en la tercera temporada de "La casa de papel". Después del suceso de su protagónico como Zulema en Vis a Vis, la española se convertirá en Alicia Sierra, una inspectora despiadada que irá detrás de "El Profesor" y los queribles ladrones con nombres de ciudades. "Es una mezcla de Terminator y Colombo", dijo la actriz.