De aquí de allá

Thelma Farín vs. Fernando Burlando



El abogado mediático, vocero de Juan Darthés, pidió que las víctimas "denuncien inmediatamente". Thelma Farín le respondió por Instagram. "¿De verdad hace falta repetir lo común que es en las víctimas de abusos no poder expresarlo en el momento? (...) Ojalá dejen de exigirles cosas a las víctimas y empiecen a sancionar a los victimarios", escribió.



Patito feo, una peli de terror



Brenda Aniscar se refirió a cómo eran tratados los adolescentes de Patito Feo. "Lo terrible es que en Patito Feo no fue una situación sino un montón de actitudes constantes por parte de muchas personas", dijo a Para Ti. "Hubo un actor que me dijo que me quería desvirgar. Yo tenía 16 años; él, 37", contó Asnicar en el programa PH hace algunos meses.



Claudia Villafañe no quiere la ficción



La exmujer de Diego Maradona comenzó a abrir el paraguas mientras preparan el libro sobre la vida del 10 que producirá Amazon y no descartó iniciar acciones legales para impedir el lanzamiento. "Ellos quieren contar una historia que no sé si es la que yo viví", aseguró Claudia Villafañe, que en la serie será representada por Laura Esquivel y Julieta Cardinali.



Miguel Ángel Solá en la piel del poeta



El actor argentino protagonizará la biografía del poeta Facundo Cabral que hará una productora de Colombia, con dirección de Sabrina Farji. El creador de No soy de aquí, ni soy de allá, falleció en un extraño incidente en Guatemala, a los 74 años, y Miguel Ángel Solá es el elegido para interpretarlo en la producción que tendrá un formato de entrevista.