Desmintió una ruptura de pareja



Se hablaba de una crisis en la pareja de Benjamín Vicuña y la China Suárez, sin embargo el actor se encargó de desmentirlo. Sin darle importancia a los rumores de ruptura con la mamá de su hija Magnolia, Benjamín reflotó la noticia de la boda. "Me caso para celebrar la vida" dijo el chileno sin brindar detalles de cuándo será el casamiento; además reveló que se instaló definitivamente en la Argentina.





El amor que nació en el set de ATAV



Se conocieron en las grabaciones de Argentina, tierra de amor y venganza y parece que nació el amor. Luciano Cáceres y Andrea Rincón fueron vistos cenando juntos en un restaurant de comida india, sin ocultarse del público, según contó Ángel de Brito. Ambos se incorporaron recientemente a la tira de El trece y todo indica que el flechazo fue inmediato.





¿Karina Olga se casa de nuevo?



Karina Jelinek está en Grecia y compartió con sus seguidores de Instagram imágenes y videos de su estadía. Hasta ahí algo normal, pero lo llamativo es que la popular modelo dio a entender que se casará por segunda vez. La ex mujer de Leonardo Fariña escribió en uno de sus posteos: "En mi despedida de soltera, ahora sí lo puedo contar. Grecia con amigas". Cierto o no, aún no se conoce quién sería el agraciado.





Suspendieron La Voz argentina



Con los casting realizados, y la primera selección de participantes listas, en Telefe decidieron suspender la realización de La Voz argentina para este año. Es que la apretada agenda de Marley, a quien el canal propiedad de Viacom quiere sí o sí como conductor, es imposible de conciliar con la realización del programa. Por lo tanto el rubio continuará con su Por el mundo pero el certamen de canto pasará para el 2020.



Nicole Neumann se puso furiosa



Jorge Rial cuestionó a Nicole Neumann y a su ex Poroto Cubero por la mala relación que tienen. La modelo le respondió por Twitter. "Sos mosquito para saber lo que pasa adentro de cada hogar y cada relación día a día? ¿Para saber si a los hijos les llega o no? ¿¡Y vos estarías hablando desde tu propio ejemplo como ex y padre!? Bueno, el muerto se ríe del degollado" fue una de las frases que le dedicó al periodista.