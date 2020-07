Paula no lo puede evitar



Hace días que fue madre por tercera vez y Paula Chávez compartió un tierno video en Instragram mostrando cómo pasa las primeras horas de Filipa. "Es más fuerte que yo... Amo tenerlos cerquita...", escribió la conductora junto a la filmación donde se la ve acostada en su cama y en un colchón a su lado, sus otros hijos y a la más pequeñita sobre su pecho. La modelo ha sido una defensora del colecho como forma de crianza.





Un guiño para Kusnetzoff



Juana Viale le mandó un mensaje al conductor de "Podemos Hablar", internado tras dar positivo a Covid 19. "Le quiero mandar un beso muy grande a Andy K por su pronta mejora. Así vuelve a hacer sus programas y competimos, bebé", le dijo, desafiante. Compiten pero no tanto ya que los programas de Mirtha Legrand como PH pertenecen a la misma productora, aunque estén en canales rivales.





Ella es la otra Victoria



Hace más de tras años, tras el escándalo por unas fotos suyas y su marido Matías Garkunkel cazando animales salvajes en un safari en África, Victoria Vannucci salió de la escena. Ahora vuelve a mostrarse para hablar de su cambio radical: se volvió vegana, proteccionista de animales y es dueña de un restaurante en San Diego al que llamó Pachamama. ¿Revelación o marketing? Quién lo sabe.



Un Francella en Altamar



No es Guillermo, sino su hijo Nicolás Francella, quien debuta en Netflix como parte de la tercera temporada de Altamar. La producción de época, donde la intriga y el romance está a la orden del día, lo tiene ahora como el apuesto capitán del Bárbara de Braganza. Los nuevos episodios, que el actor argentino filmó en Madrid durante 4 meses, estrenan el 7 de agosto.



Emocionada en vivo



Tini Stoessel era entrevistada en el programa Morfi. Cantó su nuevo tema, Ella dice, y terminó visiblemente emocionada. "Estoy sensible" le dijo a Gerardo Rozin y admitió que se debe a su separación de Sebastián Yatra (a quien le atribuyen un romance con la mexicana Danna Paola). "Antes solía tapar todo con actividades y no me daba tiempo de hacer el duelo", comentó.