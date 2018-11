Encuentro que puede traer cola







Pampita reconoció el reencuentro con Pico Mónaco, pero intentó bajarle el tono. "Hacía muchísimo que no nos veíamos. Queríamos charlar de la vida, contarnos qué es de la vida de cada uno. Terminamos muy bien, así que somos amigos", dijo ella. Pero el detalle que detectaron en las redes es que en fotos nuevas, ambos volvieron a lucir el mismo colgante que usaban antes de la separación. ¿Reconciliación en puerta?



Enfrentamiento, ¿verdad o teatro?



Después del fuerte cruce del lunes, Ángel De Brito redobló la apuesta. Dijo que Florencia Peña es falsa y que es "floja como jurado". El periodista y jurado del Bailando fue duro con su compañera. "Es una gran actriz y es súper rendidora. Ahora, si para mí no sirve como jurado, lo puedo decir. Es mi opinión y punto. No me gusta en el jurado y me parece un gran error que esté. Lo lamento", aseguró.





Noche de pasión con Maluma



Maluma actuó en Buenos Aires el sábado y a su show llegaron famosas como Pampita, Nicole Neumann, Mica Tinelli, Jimena Barón y Jesica Cirio, entre otras. Pero parece que el cantante posó sus ojos en Silvina Luna y parece que pasó algo entre ellos. Según Crónica, Luna ingresó al lujoso hotel donde se hospedó el colombiano junto a una amiga y lo abandonó a las 9 de la mañana del día siguiente.





Completamente enamorada





Jimena Barón oficializó su noviazgo con su bailarín del Bailando, Mauro Caicazza. No se despegan ni un minuto, y ahora la actriz compartió un tuit al que Marcelo Tinelli le puso un "me gusta". "Se acerca la final de Showmatch, se empieza a matar todo el mundo y yo con la compu viendo a qué playa iré a matarme con mi bailarín 24/7 cuando termine el programa. Bendito sea @cuervotinelli", escribió una enamorada Jimena en Twitter.





Denunció acoso y le retrucaron



Sol Pérez contó que sufrió acoso de sus compañeros en Combate. Que le pedían un beso a cambio de no nominarla. Cristian U fue el señalado como el que tenía ese comportamiento, pero el ex Gran Hermano eligió responder fuerte. Dijo que "no sabe hacer televisión", que "ella se besaba con todos", y que hay "un montón de mujeres acosadas de verdad que luchan todos los días por tener un botón antipánico".





Un pacto de muchos años



Enemigos televisivos en la década del 90. Sus estilos eran como el agua y el aceite. Marcelo Tinelli y Mario Pergolini se chicanearon muchas veces al aire. Nunca fueron amigos ni mucho menos, pero ahora el dueño de Vorterix sorprendió contando en una entrevista con LN+ que él y el conductor de Showmatch hicieron un pacto propiciado por sus mujeres porque en un momento sus hijas menores fueron compañeras de colegio.